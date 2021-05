Malinconico, avventuroso e meraviglioso “Hugo Cabret”: ricordate Asa Butterfield, il dolcissimo bambino protagonista, oggi non lo riconoscereste!

Bambino prodigio dotato di un talento strepitoso, oggi non riuscireste a riconoscere Asa Butterfield: sapete com’è diventato il protagonista di “Hugo Cabret”? Nei panni del dolcissimo orfano protagonista della magnifica pellicola tratta dal libro di Brian Selznick ha fatto innamorare e commosso il pubblico, rivelando doti attoriali innate e stupefacenti per la sua giovane età. Asa Butterfield è originario di Londra, classe 1997 e si è interessato al mondo dello spettacolo fin da giovanissimo. Il primo ruolo importante è stato ne “Il bambino con il pigiama a righe”, per poi proseguire con una carriera brillante e inarrestabile. Avete visto com’è diventato oggi il talentuoso interprete? Siamo certi che non lo riconoscereste!

Asa Butterfield: lo riconoscereste oggi?

Ha interpretato una serie di pellicole dal successo strepitoso: “Tata Matilda e il grande botto”, “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”, “1918 – I giorni del coraggio”. Attivo non solo sul grande schermo, si è dedicato anche alla tv partecipando ad alcuni episodi di serie amatissime come “Merlin”. Asa Butterield è inoltre appassionato di musica ed è anche stato ideatore, in coppia con il fratello, di un gioco poi distribuito tramite play store. Amante dei videogiochi, ha perfino preso parte ai campionati del mondo di Nintendo! Attore straordinario, nonostante la giovanissima età, oggi è diventato un uomo affascinante e carismatico. Riuscireste a riconoscere il dolce bimbo che ci ha fatti innamorare in “Hugo Cabret”? Ecco com’è oggi il talentuoso interprete: questo scatto arriva direttamente dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Accenno di barba, capelli corti e spettinati e aria imbronciata: un fascino incredibile! C’è da ammettere, tuttavia, che i suoi magnifici occhi del colore del cielo sono inconfondibili, non siete d’accordo? Di certo, Asa Butterfield farà parlare a lungo di sé visto le naturali ed eccezionali doti artistiche che vanta!