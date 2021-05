Fedez pubblica la chiamata con la Rai, dopo aver ricevuto la smentita

Fedez pubblica la telefonata con la Rai, avvenuta prima del concerto del 1 maggio, dopo che l’azienda ha smentito di aver tentato di censurarlo.

Oggi, c’è stato lo svolgimento del concerto del Primo Maggio, ma è divenuto ‘la scena’ di uno scontro tra la Rai e il rapper Fedez. Il tutto è partito nelle prime ore del pomeriggio, quando l’artista ha fatto sapere, tramite delle storie, del tentativo della rai di censurare il suo intervento, in cui contestava esplicitamente esponenti della Lega.

Ma appena poco prima, è arrivata la dritta smentita della Rai, contro le parole pronunciate dal rapper. Smentita in cui veniva riportato il ‘non tentativo’ di smentire l’artista. Subito dopo tale ‘gesto’, Fedez ha pubblicato la telefonata avvenuta con l’azienda.

Fedez non ci sta: pubblica la telefonata con la Rai, dopo la smentita

In alcune storie, nelle prime ore del pomeriggio, Fedez ha accusato la Rai, dopo che, come ha riportato il cantante, ha tentato di censurare il suo discorso. Discorso che il rapper intendeva pronunciare durante il concerto del Primo Maggio. Subito è arrivata la smentita della Rai, che ha portato alla pronta reazione di Fedez.

Infatti, l’artista ha pubblicato su twitter, la telefonata avvenuta con l’azienda, in cui il vicedirettore di rai 3 e i suoi collaboratori, rispondono al cantante, sostenendo che le sue frasi, ovvero quelle riportate, siano fuori luogo. “Non è editorialmente opportuno“, ma Fedez risponde: “Io sono un artista, salgo sul palco e mi assumo le responsabilità di ciò che dico“. “Ritengo inopportuno il contesto”, afferma, questa volta, Ilaria Capitanti, il vicedirettore. “Nel vostro futuro I diritti civili sono contemplati oppure no?!“, ha risposto, di contro, il cantante.

La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Uno ‘scontro’ forte, in cui sono pronunciate forti parole. Fedez, da tempo, è divenuto portavoce di tanti diritti. La telefonata pubblicata si conclude, almeno come è possibile vedere dal video, con il rapper che afferma: “Sono imbarazzato per voi”.