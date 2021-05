A distanza di pochissime ore dal discorso di Fedez al concerto del Primo Maggio, è arrivato anche il messaggio dell’ex premier Giuseppe Conte.

In queste ultime ore, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lui: Fedez. Protagonista indiscusso del concerto del Primo Maggio di pochissime ore fa, il rapper ha saputo catturare l’attenzione di tutti su di sé. Il motivo? Beh, la risposta è piuttosto semplice: per la sua prima esibizione sul palco, Federico Lucia ha deciso di portare con sé un discorso, che si scaglia fortemente contro la Lega a difesa del Ddl zan. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, avete pienamente ragione. Già nel corso delle settimane precedenti, infatti, il rapper era intervenuto sul suo canale Instagram. Ed aveva chiaramente detto la sua opinione al riguardo. Nel corso del concerto del Primo Maggio, però, Fedez ha continuato la sua difesa. E, in questo lungo discorso, ha fatto nomi e cognomi.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, è successo prima del discorso di Fedez: il messaggio

Sono trascorse pochissime ore da questo discorso, eppure il gesto di Fedez ha avuto un eco impressionante. Sono davvero tantissime le persone che, sin da subito, hanno mostrato solidarietà nei suoi confronti. Uno tra tanti, anche l’ex premier Giuseppe Conte.

Fedez, arriva il messaggio di Giuseppe Conte dopo il discorso: le sue parole

A distanza di pochissime ore dal discorso di Fedez nel corso del concerto del Primo Maggio, non soltanto è arrivata la replica e la risposta di Matteo Salvini, ma anche il messaggio di Giuseppe Conte. Se da una parte, però, il leader dell Lega ha ribadito il suo invito, dall’altra l’ex premier non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutta la sua vicinanza al gesto del rapper.

Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla pagina Facebook, l’ex premier ha dedicato delle parole a Fedez. “Io sto con lui. Nessuna censura”, scrive l’ex capo del Governo a corredo di questo scatto che mostra il rapper nel corso del Concerto del Primo Maggio.

Cosa ne dite voi?