In queste ore non si fa altro che parlare di lui: di Fedez sappiamo molte cose, ma chi sono e che lavoro fanno i suoi genitori?

La popolarità di Fedez e sua moglie Chiara Ferragni non ha certamente bisogno di essere spiegata: il celebre rapper originario di Buccinasco e l’imprenditrice digitale cremonese sono ormai la coppia più famosa d’Italia. Due carriere eccellenti, costruite con intelligenza e talento: le loro personalità carismatiche li hanno resi dei veri simboli, sui social e non solo.

Della bella Chiara sappiamo moltissime cose: com’è iniziata la sua favolosa carriera, conosciamo le sue splendide sorelle e i suoi genitori. E di Fedez? Avete mai visto sua madre e suo padre? Ma soprattutto, che lavoro fanno? Ebbene, almeno per quanto riguarda il papà, possiamo anticiparvi che svolge un lavoro molto lontano da quello del figlio. Scopriamo tutto nei dettagli!

Fedez, avete mai visto i suoi genitori? Qual è il loro lavoro

Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è nato e cresciuto in Lombardia. Suo padre che abbiamo visto in alcuni scatti postati dal cantante sul suo seguitissimo profilo Instagram, si chiama Franco ed è stato un orafo per anni prima di diventare magazziniere.

E la mamma? Annamaria Berrinzaghi, che tutti chiamano Tatiana, è la manager di Fedez ed è stata preziosissima per la sua carriera occupandosi all’inizio dei suoi contratti, di trovare i brand giusti per le collaborazioni e gestendo i rapporti con le case discografiche. Un supporto fondamentale per l’artista che si è sempre sentito appoggiato da lei e da cui, racconta, ha ereditato il carattere impulsivo. In questo scatto del profilo Instagram di Fedez, vediamo i tre felici insieme nel giorno del matrimonio con Chiara.

Fedez è poi affezionatissimo anche a sua nonna Luciana, che ha mostrato più volte ai follower sul popolare social network.