Amici 20, Giulia e Sangiovanni “beccati” di nascosto da Rudy Zerbi nel corso della puntata: l’immagine è davvero dolcissima.

Sono due dei protagonisti indiscussi di questa ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni. Rispettivamente ballerina e cantante, i due giovanissima ragazzi, oltre a condividere la stessa passione per la musica, condividono anche un’altra cosa: l’amore. Conosciutisi all’interno della scuola di Cinecittà, i due ragazzi si sono innamorati molto presto. E, in un vero e proprio batter baleno, hanno fatto innamorare di loro anche tutto il pubblico italiano.

Freschi, spontanei e genuini, Giulia e Sangiovanni vivono una splendida storia d’amore. Non sappiamo cosa riserverà loro il futuro, una cosa, però, è certa: adesso sono davvero molto innamorati. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Ce lo conferma, piuttosto, questa fotografia che, diverse ore fa, Rudy Zerbi ha condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale. “Foto scattate da me di nascosto, lo ammetto”, scrive il professore di Amici a corredo di questa foto. Ecco, ma cosa stavano facendo esattamente? Scopriamolo!

Giulia e Sangiovanni “beccati” di nascosto: cosa stavano facendo

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Rudy Zerbi ama condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha voluto mostrare quanto la canzone di Sangiovanni stia conquistando tutti. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. Proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il “temutissimo” giudice di Tu si que Vales ha deciso di mostrare due allievi di Amici completamente di nascosto. Stiamo parlando proprio di Giulia e Sangiovanni.

Vi assicuriamo: si tratta di una foto davvero dolcissima. E che, soprattutto, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Siete curiosi di vederla anche voi? Ve la mostriamo immediatamente. Vi anticipiamo, però, che questo è uno scatto che rappresenta alla grande il forte sentimento e legame che c’è tra i due piccioncini.

Eccoli, Giulia e Sangiovanni. Di spalle a Rudy Zerbi ed appartenenti a due squadre differenti, tentano di darsi conforto mano nella mano. Sono davvero dolcissimi, vero?