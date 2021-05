L’Inter si laurea campione d’Italia e i tifosi fanno festa in piazza Duomo: Giulia De Lellis sfoga la sua rabbia sui social

Dopo il successo ottenuto sul Crotone e il conseguente pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo, l’Inter si è laureata campione d’Italia per la stagione 2020-2021. La squadra di Conte conquista il titolo con ben quattro giornate di anticipo. La società nerazzurra spezza il regno della Juventus, campione per nove anni consecutivi. La notizia della vittoria dello scudetto ovviamente è stata accolta con grande gioia dai tifosi nerazzurri. La storica piazza Duomo si è riempita di sostenitori della squadra nerazzurra. Molti rigorosamente in mascherina, ma inevitabili gli assembramenti.

Inter campione d’Italia, i tifosi festeggiano in piazza: le parole di Giulia De Lellis

Festeggiamenti in piazza Duomo per la vittoria dello scudetto dell’Inter. Tanti tifosi, molti in mascherina, ma assembramenti inevitabili. Le immagini ovviamente fanno il giro del mondo e sui social c’è qualcuno che sfoga la sua rabbia. Giulia De Lellis, ad esempio, ha pubblicato tra le stories del suo account Instagram alcune foto di piazza Duomo, scrivendo: “Mascherine abbassate. Nessun distanziamento sociale. E le rotture di p***e per la pandemia dove le avete messe?“. La famosa modella e influencer ha poi sottolineato come ristoratori e organizzatori di eventi, categorie più colpite dalla pandemia di Covid-19, devono stare zitti. “I proprietari dei locali devono piangere in silenzio” – ha scritto la De Lellis – “Ma che c***o di posto è questo paese?“.

Il messaggio pubblicato sui social dalla De Lellis avrà ricevuto approvazioni, ma anche critiche. Tra queste, la modella e influencer ha deciso di pubblicare un messaggio di un account che le ha scritto: “Che c***o vuoi?“, al quale la De Lellis ha replicato: “Ora tutti sanno cosa hai in testa. Sei felice?“. Rispondendo ad un’altra persona, invece, ha scritto: “Nessuno dice di non festeggiare, ma fatelo con la testa“.