Isola dei Famosi, clamoroso annuncio appena arrivato: accadrà nel corso della diretta di domani, Lunedì 3 Maggio, sarà la prima volta!

Tra pochissime ore inizierà una nuova settimana. E, come consueto, non potrà affatto mancare il classico appuntamento del Lunedì sera con L’Isola dei Famosi. A distanza di pochissimi giorni dalla messa in onda della tredicesima puntata, Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo appuntamento. Che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, sarà ricco di incredibili sorprese. Non assisteremo, infatti, soltanto al ritorno tanto atteso di Drusilla Gucci e di Elisa Isoardi, ma saremo gli spettatori anche di qualcosa mai accaduto prima d’ora.

Proprio pochissimi istanti fa, attraverso un post condiviso sulle pagine social ufficiali del programma, è stato dato un annuncio davvero incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo: la puntata di Domani, Lunedì 3 Maggio, non potete assolutamente perderla. Scopriamo perché.

L’Isola dei Famosi, annuncio incredibile: non era mai accaduto

Carissimi telespettatori de L’Isola dei Famosi, drizzate bene le orecchie: la puntata di domani, Lunedì 3 Maggio, dipenderà solo ed esclusivamente da voi. Anzi, per dirla meglio: la ricompensa dei naufraghi, che riceveranno a fine prova, dipenderà da voi. Avete letto proprio bene: è questo l’annuncio incredibile che, diversi istanti fa, è stato condiviso sui canali social ufficiali del programma. Stando a quanto si apprende da queste ultime parole social, sembrerebbe proprio che, per la puntata di domani, sarà proprio il pubblico da casa a dover scegliere in che cosa consiste la prova ricompensa.

Un annuncio davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, non ci sembra che una cosa del genere sia avvenuta nel corso delle precedenti edizioni. Un colpo di scena davvero “choc”, è proprio il caso di dirlo.

Il post, vi assicuriamo, è stato preso d’assalto. C’è chi, infatti, vorrebbe della pizza per tutti, chi vorrebbe della buona carne o alimenti che possono mangiare tutti e chi, invece, vorrebbe dei panini per ciascuno di loro. Cosa ne pensate? Forza, andate a votare anche voi!