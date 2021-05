Soltanto adesso, Katia Follesa ha raccontato un piccolo inconveniente accaduto durante le riprese di Lol, chi ride è fuori.

È il programma che, nonostante siano passate diverse settimane dalla sua messa in onda su Prima Video, continua a far parlare ancora tanto di sé. Stiamo parlando proprio di Lol, chi ride è fuori. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, anche se era stato proposto anche a Pio ed Amedeo, il comedy show ha catturato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Sarà stato per il formato o per il cast scelto, fatto sta che, da diverse settimane, non si fa altro che parlare di questo.

Giunta al round finale con Ciro Priello, vincitore di questa prima edizione di Lol, Chi ride è fuori, Katia Follesa si è dimostrata una vera e propria protagonista “ad hoc”. Per nulla banale e scontata nelle battute e sempre pronta a mettere alla prova il suo avversario, la comica è stata un’ottima concorrente. Sapete che, però, nel corso delle riprese, è stata vittima di un piccolo inconveniente. “Non si è visto nel montaggio”, ha detto la Follesa nel corso di “Lol, chi ride è fuori| After show” su Youtube. Cosa le è successo? Scopriamolo!

Katia Follesa, “incidente” durante “Lol, chi ride è fuori”: l’ha rivelato adesso, cos’è successo

Ricordate il mitico ed incredibile sketch di Katia Follesa travestita da Barbie tris di primi? Come dimenticarlo, avete ragione! Ecco. È proprio in questo preciso momento che, come rivelato dalla diretta interessata durante “Lol, chi ride è fuori| After show” su Youtube, l’attrice e comica è stata vittima di un inconveniente non affatto da poco. Se ricordate bene la scena, infatti, appena uscita dallo spogliatoio, la Follesa si è fatta prendere in braccio da Ciro per poter raggiungere il palco. È proprio in questa occasione che Katia si è fatta davvero male. “Non si è visto nel montaggio, ma Ciro si è spaventato”, ha raccontato.

“Quando mi ha tirato su, io ho sentito crac”, ha continuato a dire la Follesa. Spiegando, quindi, di aver avvertito un dolore alla costola al momento dello sketch durante “Lol, chi ride è fuori”. “Era tutto vero e mi è durato un po’ di giorni. Poi mi hanno detto che abbiamo una costola mobile che rientra. E, quindi, poi mi è rientrata”, ha concluso.

Insomma, un inconveniente non affatto da poco. Siete d’accordo?