Laura Cremaschi è uno dei volti fissi del minimondo di Avanti un Altro, ma ricordate in quale altro programma l’abbiamo vista?

Diteci la verità: chi è che non perde la testa ogni volta che la vede tra il “parterre” di Avanti un Altro? Senza alcun dubbio, nessuno: ne siamo certi! Vero e proprio volto fisso del famoso e seguitissimo programma di Paolo Bonolis, la splendida Laura Cremaschi riesce sempre a catturare l’attenzione su di sé. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Oltre al fatto che, da diversi anni, è diventata la vera e propria colonna portante del minimondo di Avanti un altro, sapete che ha preso parte ad un altro programma televisivo? Si, avete letto proprio bene. A questo punto, però, vi chiediamo: ricordate quale?

Leggi anche –> Laura Cremaschi confessa il suo problema al viso: ‘Ricordo di un periodo difficile’, la foto inedita

Nata a Bergamo il 1 Gennaio del 1987, Laura Cremaschi inizia a muovere i primi passi in questo mondo dapprima nella moda ed, in seguito, nello spettacolo. È proprio così che, dopo essere stata eletta come Miss Padania nel 2016, Laura entra a far parte nel minimondo di Avanti un Altro. Ma non solo. Sapete che, pochissimi anni fa, l’abbiamo vista nel cast di un altro seguitissimo programma? Scopriamolo quale.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Laura Cremaschi, ricordate in quale programma l’abbiamo vista? Era proprio la prima edizione

Insieme a Francesca Brambilla, Claudia Ruggeri, Daniel Nilsson e tantissimi altri, anche Laura Cremaschi è una dei volti fissi del minimondo di Avanti un Altro. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Sapete che, diversi anni fa, la splendida “Cremaschina” ha preso parte anche ad un altro famosissimo e seguitissimo programma televisivo?

Si, avete letto proprio bene: nella sua carriera, infatti, Laura Cremaschi non vanta soltanto la vittoria di Miss Padania, la partecipazione ad Avanti un Altro ed un seguito davvero impressionante, ma anche la partecipazione ad un altro programma. Quale? Ebbene. Se vi dicessimo che, esattamente nel 2018, Laura Cremaschi ha partecipato a Temptation Island, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Per la prima edizione della versione celebrities del programma, la “regina del web” ha vestito i panni di tentatrice.

E voi, cosa ci dite? La ricordavate nel cast di Temptation Island Vip?