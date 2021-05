Avete mai visto la moglie di Lillo Petrolo? Ecco il celebre attore e comico in compagnia della sua dolce metà: bellissimo scatto!

Il suo nome è Pasquale Petrolo ma da tutti è noto come Lillo. L’attore e comico italiano, classe ’62, ha regalato gag simpaticissime nella prima edizione di Lol Chi Ride è Fuori. Lillo è autore, insieme al suo compagno d’avventura nel mondo del lavoro, Greg, di noti programmi televisivi come Telenauta ’69, Stracult, Bla Bla Bla, Cocktail d’amore, mmmh! Hanno cominciato il percorso televisivo con Le Iene. Tanti i programmi a cui hanno preso parte Lillo e Greg, ed altrettante le risate che hanno regalato ai telespettatori! Conoscete la vita privata del celebre attore e comico? E’ sposato con Tiziana: vi sveliamo qualche curiosità!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Lillo Petrolo, avete mai visto la moglie? Eccoli insieme in un bellissimo scatto

Lillo Petrolo ha sempre tenuto particolarmente privata la sua vita sentimentale. E’ sposato con Tiziana Etruschi. La donna è molto riservata e per questo motivo non abbiamo informazioni sul suo conto. Non è presente su Instagram ma su Facebook sì: è lì che possiamo vedere quanto sia vicino alla sua dolce metà. Sono tanti i post che riguardano i lavori del marito.

Il comico ed attore, invece molto attivo sui social, ha pubblicato uno scatto insieme alla sua Tiziana. Erano in vacanza, ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lillo (@lillopetrolo)

La lotta contro il Covid

Leggi anche Lillo Petrolo, la sua battaglia contro il Covid: “Ho rischiato la depressione”, parole da brividi

Lillo, a gennaio ha raccontato la sua battaglia vinta contro il terribile virus che da oltre un anno è presente in Italia e nel resto del mondo. L’attore è stato ricoverato per molti giorni, per alcuni giorni è stato costretto a non respirare autonomamente. Sua moglie invece è stata quasi asintomatica, raccontò Lillo in un’intervista. Una volta tornato a casa, l’attore è ritornato a riapprezzare le cose semplici della vita, come prendere un caffè al mattino con la moglie.