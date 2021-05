Nel corso della sua ospitata a Verissimo, Lorella Boccia ha svelato il sesso del suo primo bebè: maschietto o femminuccia? Scopriamolo!

È stata una delle ballerine, sia come “alunna” che come professionista, che più ha lasciato il segno in tutta la storia di Amici. Giovanissima, talentuosa e davvero bellissima, la splendida Lorella Boccia, in un vero e proprio batter baleno, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una presenza fissa nel mondo dello spettacolo. Non è un caso, infatti, se è stata scelta non soltanto come colonna portante di “Rivelo”, programma in onda su Real Time fino a pochi mesi fa, ma a breve sarà al timone di un late show completamente al femminile.

Un periodo decisamente splendente per Lorella Boccia. Ma, sia chiaro, non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche da quello “privato”. Felicemente sposato con Nicolò Presta, la coppia sta vivendo uno dei periodi più belli della loro vita: Lorella è incinta! Ecco. Ma il loro primo bebè sarà un maschietto o una femminuccia? A rivelare il suo sesso, è stata proprio la diretta interessata a Verissimo. Scopriamolo!

Lorella Boccia a Verissimo svela il sesso del bebè: maschietto o femminuccia?

Sapevamo perfettamente che l’intervista di Lorella Boccia a Verissimo sarebbe stata indimenticabile. E, in effetti, è stato proprio così. Ritornata nello studio televisivo di Canale 5 in tutta la sua bellezza e con un pancino davvero delizioso, l’ex ballerina di Amici non ha affatto potuto fare a meno di parlare alla padrona di casa del magnifico periodo che sta vivendo. Tra qualche mese, infatti, diventerà mamma per la prima volta. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il sesso del bebè? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Così come è accaduto a Flora Canto, anche Lorella Boccia ha svelato il sesso del suo primo bebè a Verissimo. Maschietto o femminuccia? La risposta è davvero semplice: casa Presta-Boccia si tinge di rosa! Ebbene si: l’ex ballerina è in attesa di una femminuccia.

Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. Soprattutto per Nicolò. Che, come rivelato da Lorella, addirittura costringeva sua moglie a parlare alla pancia al femminile. Congratulazioni ragazzi!