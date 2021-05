Dopo le parole di Fedez, Matteo Salvini risponde al rapper, in cui ha riportato le sua ferma posizione.

Ieri, c’è stato il Concerto del Primo Maggio. Nel pomeriggio, però, siamo stati travolti da uno ‘scontro’ aperto tra Fedez e la Rai, dopo che il rapper aveva riportato la volontà dell’azienda di non portare sul palco il suo discorso, tentando di censurarlo. Subito dopo, è arrivata, però la smentita, che ha causato la reazione dell’artista.

Fedez ha pubblicato la chiamata con il vicedirettore di Rai3, Ilaria Capitani, e i suoi collaboratori, in cui a detta di questi ultimi, era inopportuno il contesto. Ma di contro, sono arrivate forti le parole dei cantante: “Io sono un artista, e mi assumo la responsabilità di ciò che dico“. Ma questo caos, concentrato sul discorso del rapper al Concerto del Primo maggio, ha travolto alcuni esponenti della Lega, e nelle ultime ore, è arrivata la risposata di Matteo Salvini.

Matteo Salvini risponde a Fedez, dopo il polverone: cosa ha detto

Come abbiamo anticipato, Matteo Salvini, dopo quanto successo ieri, ha risposto a Fedez, riportando un pronto intervento, e affermando ancora una volta la sua posizione. Il rapper ha avuto ieri una giornata decisamente forte; non si è tirato indietro nell’esprimere le sue posizioni ancora una volta, alzando un polverone. Dopo aver ricevuto la smentita dalla Rai, ha pubblicato la chiamata, mostrando cosa era successo, e quanto detto, con il vicedirettore di Rai 3 e i suoi collaboratori.

Ma, come abbiamo espresso, è arrivato nella notte il messaggio di Matteo Salvini: “Adoro la libertà… adoro e difendo la libertà di pensare, di parlare, di scrivere, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole… e chi discrimina o aggredisce va punito. Reinvito Fedez a bere un caffè, per parlare di libertà e diritti. Per me anche il diritto di un bimbo a nascere da una mamma e un papà è sacro…”

L’ex ministro ha continuato, esprimendo il suo pensiero, riportando il messaggio sui social, ribadendo l’invito a Fedez per un caffè, e manifestando la sua posizione.