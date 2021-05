Folla in piazza Duomo: l’Inter ha vinto lo scudetto e migliaia di fan nerazzurri si sono riversati per le strade di Milano. Ecco cosa sta accadendo.

I fan nerazzurri si sono riversati per le strade di Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter. Dopo 11 anni dall’ultima volta, il club ha vinto il primo posto in Serie A quattro giornate prima della fine del campionato. Dopo i tre fischi finali sul campo del Crotone, è scoppiata una vera e propria festa nella capitale lombarda che ha, ovviamente, attirato l’attenzione generale. In piena emergenza Coronavirus, migliaia di tifosi si sono assembrati in piazza Duomo senza rispettare le norme anti Covid. In queste ore di domenica 2 maggio, tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan dell’Inter si sono riversati sulle strade milanesi per festeggiare. Molti sono saliti sul monumento a Vittorio Emanuele II, al centro della piazza, stendendo una bandiera tricolore su uno dei leoni.

Milano, folla scatenata per lo scudetto dell’Inter: mare di tifosi in Piazza Duomo

L’Inter, a quattro giornate dalla fine del campionato, ha vinto lo scudetto in questa stagione 2020/2021. Gioia tra i tifosi che si sono riversati per le strade di Milano. Ad attirare l’attenzione sono stati i migliaia di tifosi in Piazza Duomo a festeggiare. Assembramenti e nessun distanziamento tra le persone, in molti anche senza mascherina: quanto sta accadendo sta generando panico e polemiche.

Anche la società calcistica nerazzurra, su Twitter, ha invitato i tifosi a festeggiare in maniera responsabile questa immensa gioia. “Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!” si legge sul canale social dell’Inter.

A quanto pare, non tutti hanno accontentato la loro squadra del cuore: in Piazza Duomo la folla è scatenata.