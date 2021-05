Orologi, quali sono quelli indossati dagli uomini più potenti

Sapete quali sono gli orologi indossati dagli uomini più potenti al mondo? Ve lo diciamo noi in questo articolo

L’orologio da polso è un oggetto di piccole dimensioni dotato di un cinturino per poter essere indossato appunto al polso. Questi orologi sono spesso di grande valore in quanto includono metalli e pietre preziose. In gioielleria, però, sono presenti anche modelli più economici. Il successo degli orologi da polso avvenne quando i divi del mondo del cinema cominciarono a indossarli nei film. Uno dei primi ad indossarlo è stato l’attore Rodolfo Valentino, seguito da artisti come Sean Connery, Steve McQueen e Paul Newman. Anche i politici hanno recitato la loro parte nella diffusione di quest’oggetto: uomini carismatici come il presidente degli USA John Kennedy e Che Guevara furono immortalati con l’oggetto al polso.

Gli orologi indossati dagli uomini più potenti

Oggi l’orologio da polso è diffusissimo e – come abbiamo già detto – è indossato sia da persone normali che dai divi del mondo del cinema e della televisione. Sicuramente, però, sarete curiosi di sapere quali sono gli orologi indossati dagli uomini più potenti al mondo. Jeff Bezos, fondatore di Amazon e tra gli uomini più ricchi al mondo secondo Forbes, indossa un modello non costosissimo, anche se ormai fuori produzione. L’uomo indossa infatti un Gmt Big Date di Ulysse Nardin, che possiede una cassa in acciaio da 42 mm, è impermeabile fino a 100 metri con fondello trasparente e movimento a carica automatica con 42 ore di autonomia. L’orologio costa intorno ai 6.000 euro e ripetiamo non è uno dei più costosi.

Warren Buffet, imprenditore e economista, soprannominato L’oracolo di Omaha, indossa il classico Rolex Day-Date in oro. L’orologio è stato lanciato nel 1956 ed è entrato nella storia come il primo orologio da polso cronometro, impermeabile e automatico. La versione moderna di questo modello è stato indossato negli anni da politici, dirigenti e altre personalità famose e costa intorno ai 35.000 euro.

Satya Nadella, Ceo di Microsoft, ha invece puntato su un modello più dinamico rispetto a quelli sopra citati. Egli infatti indossa un Breitling Colt, modello che originariamente nacque per uso militare. Esso infatti presenta un design robusto e improntato a una perfetta leggibilità. La collezione Avenger è erede di questa linea e i prezzi partono da 3.450 euro.