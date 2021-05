Raffaella Mennoia difende Giulia Stabile, vittima di alcune critiche sui social: ecco lo sfogo dell’autrice televisiva.

Raffaella Mennoia è l’autrice televisiva e responsabile di redazione di alcuni noti programmi televisivi come Uomini e Donne, Temptation Island e C’è Posta per Te. La romana è molto attiva sui suoi canali social e nelle ultime ore ha pubblicato alcuni video dallo studio di Amici di Maria de Filippi. Tra le esibizioni che la Mennoia ha voluto postare sul suo canale Instagram uno è dedicato a Giulia Stabile. La didascalia scritta da Raffaella è davvero commovente: “Se penso a quando hai fatto il tuo provino.. brava Giulia spero che il tuo percorso sia di esempio e di coraggio a tutte quelle ragazze che come te hanno subito parole di cattiveria”. Tra i commenti al post, qualcuno non è andato giù all’autrice televisiva: ecco lo sfogo nelle stories.

Leggi anche Amici 20, Giulia Stabile: avete notato quel tatuaggio? Il significato

Raffaella Mennoia: “Giulia dovrebbe essere un esempio”, lo sfogo su Instagram

Raffaella Mennoia attraverso le sue Instagram story ha voluto parlare di Giulia Stabile, la celebre ballerina, allieva di Amici di Maria de Filippi. L’autrice televisiva ha letto alcuni commenti contro Giulia che proprio non le sono andati giù. Ecco le parole della Mennoia: “Mi è dispiaciuto che qualcuno ha scritto male di Giulia per un motivo. Giulia dovrebbe esser presa d’esempio, dovrebbe essere d’aiuto a molte che come lei sono state bullizzate, non si sono sentite belle, fighe, opportune. Questo è un lavoro che Giulia ha fatto tutto l’anno su se stessa, mi dispiace molto leggere alcune cose“.

Il post

Raffaella nelle ultime ore ha pubblicato sul suo canale Instagram l’esibizione di Giulia Stabile durante la diretta di Amici di Maria de Filippi di ieri, sabato 1 maggio. Con la sua bravura e la sua energia, la Stabile ha conquistato tutti! “Se penso a quando hai fatto il tuo provino..brava Giulia spero che il tuo percorso sia di esempio e di coraggio a tutte quelle ragazze che come te hanno subito parole di cattiveria” ha scritto come didascalia l’autrice televisiva. Ecco il post: