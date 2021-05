Samuele Barbetta, è successo ai casting con Maria De Filippi: solo adesso l’abbiamo saputo, nessuno se l’aspettava.

Come ormai è noto, Samuele Barbetta è l’eliminato della settima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino si è trovato al ballottaggio finale con Alessandro e Serena, quest’ultima salvata per prima. Arrivati in casetta, Maria De Filippi ha chiamato da parte Samuele e Giulia, per parlare con loro, e dare la comunicazione.

Infatti, sappiamo, i due ballerini sono molto amici, e hanno legato fin da subito, anzi, Giulia, a quanto pare, conosceva Samuele già da prima, attraverso il canale instagram. Il discorso si è concentrato sull’eliminato, e parlando con la conduttrice, è venuto fuori quanto successo ai casting.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Samuele è l’eliminato di Amici, cos’è accaduto ai casting: Maria De Filippi lo racconta

Nel momento in cui Maria De Filippi ha chiamato da parte Samuele Barbetta e Giulia Stabile, per dare la notizia della sua eliminazione, il discorso ha allacciato il suo percorso, fin dall’inizio, anzi, ripercorrendo la sua entrata.

Parlando con la conduttrice, insieme, hanno raccontato cosa è avvenuto ai provini: “Uno dei giorni più intensi della mia vita, mi hai preso da parte e mi hai detto quelle cose, ed eri così interessata. Al provino successivo è andata ancora meglio. Ricordo che ti ho detto che era stato un onore e tu mi hai detto ‘anche per me’. A me bastava quello“, ha raccontato il ballerino.

Sempre parlando con Maria De Filippi, quest’ultima ha ricordato un momento legato ad un cancello, cercando di capire, se Samuele avesse ancora quel ricordo. Ebbene sì, Barbetta ha raccontato che, mentre stava tornando a casa, un po’ triste, pensando che il provino fosse andato male, è arrivata Maria in macchina, ha abbassato il finestrino, e gli ha detto che era stato bravo. E’ stato un momento particolare, in cui la conduttrice ha così voluto far capire al ballerino della sua eliminazione.