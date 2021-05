E’ successo nel daytime di oggi, di Amici, dopo il confronto con Anna Pettinelli, Aka7even si sfoga: “Non posso dire la mia”.

Amici è un talent show che ha un seguito elevatissimo; quest’anno, al Serale, come abbiamo potuto vedere, sono arrivati tutti gli allievi presenti, dato che la scelta, è stata fatta dai loro insegnanti. Siamo arrivati ad una fase importante, infatti, manca sempre meno, e esattamente il 15 maggio, ci sarà la tanto attesa finale. I cantanti e ballerini, stanno mostrando a tutti grande talento, e anche i professori spronano i loro allievi come più possono.

Nel daytime andato in onda oggi, abbiamo visto lo sfogo di Aka7even, dopo aver avuto un confronto con Anna Pettinelli: “Non posso più dire la mia”, ha espresso il cantante, ma cos’è successo? Entriamo nel dettaglio.

Amici, Aka7even si sfoga dopo aver parlato con Anna Pettinelli: “Non posso neanche dire la mia”

Nel daytime di oggi, lunedì 3 maggio, abbiamo visto protagonista Aka7even, che dopo aver parlato con la sua insegnante, Anna Pettinelli, si è sfogato con i suoi compagni. Lo sfogo ha avuto inizio dopo che l’artista ha avuto un confronto con la maestra di canto, dopo che quest’ultima ha inviato un guanto di sfida che vede in gara lui e Sangiovanni. Aka7even, però, ha riferito alla sua insegnante che il guanto, a suo parere, sia più a favore del suo ‘avversario’ in questo caso, e non a suo favore.

Questo confronto ha portato alla reazione del cantante, che si è sfogato con i suoi compagni: “Non ha tolto il guanto a Sangiovanni, non ha voluto, continua a mettermi parole in bocca, e continua a chiamarmi ciuccio e presuntuoso.. io per dire la mia sono presuntuoso. Mi sto proprio trattenendo, io non posso neanche più dire la mia perchè risulto presuntuoso”.

Questo lo sfogo del cantante, in seguito alla telefonata avuta con Anna Pettinelli. Sappiamo, la maestra di canto ha sempre sostenuto con forza il suo allievo, e anche questa volta, a suo parere, il guanto può mettere in mostra il suo talento.