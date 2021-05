Raffaele Renda rompe il silenzio sul ‘triangolo amoroso’ che l’ha visto protagonista ad Amici 20 con Martina e Aka7Even: ecco le sue parole

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi volge al termine. Sabato prossimo andrà in onda infatti la semifinale. L’attesissima finale è dunque sempre più vicina. Chi vincerà il talent show quest’anno? La favorita è Giulia Stabile, amata dal pubblico e apprezzata dai giudici. Da tenere d’occhio ovviamente anche il fidanzato Sangiovanni, anch’egli molto seguito e apprezzato. Saranno loro con grande probabilità a contendersi l’ambitissimo montepremi.

Amici 20, Raffaele parla del ‘triangolo’ con Martina e Aka7Even

In una delle scorse puntate del serale di Amici 20 è stato eliminato Raffaele Renda. Il cantante, originario di Lamezia Terme, ha perso il ballottaggio con Deddy, salutando per sempre il talent show. Sicuramente non sarà dispiaciuto il professore Rudy Zerbi, da sempre contrario alla sua ammissione al serale. Rudy ha vinto la sua ‘personale battaglia’, ma adesso Raffaele potrà continuare la sua carriera lontano dal talent show di Maria De Filippi. Ricordiamo che in passato è stato protagonista anche sul palco di Sanremo Young.

Una volta uscito dal programma, Raffaele ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha parlato, oltre che dell’esperienza nel talent show, anche del ‘triangolo amoros’ che l’ha visto protagonista con Martina Miliddi e Luca Marzano, in arte Aka7Even. Luca e Martina erano fidanzati, ma d’un tratto la ballerina ha scoperto di provare qualcosa nei confronti di Raffaele. Il ‘triangolo’ ha messo a repentaglio anche l’amicizia che legava (e che probabilmente ancora lega) Raffaele e Luca.

A Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaele ha dichiarato: “È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina. Mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica”. Raffaele infatti non ha iniziato alcuna storia d’amore con Martina, anche dopo che la ballerina si è lasciata con Luca Marzano.