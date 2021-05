Benedetta Rossi, straordinario annuncio: fan pazzi di gioia

Straordinario annuncio di Benedetta Rossi sui social, i fan sono pazzi di gioia: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Benedetta Rossi è una famosa cuoca nata nel 1972 a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Sin da piccola si avvicina alla cucina grazie alla mamma e alla nonna e negli anni Novanta apre un agriturismo grazie all’aiuto del suo compagno Marco. In seguito apre anche un blog di cucina, dove spiega le sue ricette. Il blog le regala un gran successo e addirittura la fa approdare in televisione. Da circa due anni, la Rossi conduce il programma Fatto in casa per voi, trasmesso da Food Network e Real Time. La cuoca è anche molto seguita sui social: solo su Instagram, ad esempio, può contare su quasi quattro milioni di seguaci.

Benedetta Rossi, straordinario annuncio: fan in delirio

Proprio sui social, Benedetta Rossi ha pubblicato proprio poche ore fa un annuncio straordinario. Rispondendo ad alcune richieste dei suoi seguaci, infatti, la Rossi ha annunciato: “Le nuove puntate (di Fatto in casa per voi ndr.) abbiamo iniziato a registrarle oggi“. Presto dunque arriverà la quinta stagione del seguitissimo programma televisivo di Food Network e Real Time. Un annuncio straordinario che ha fatto impazzire i fan di gioia.

La quinta stagione presenterà lo stesso format. Durante la trasmissione, la conduttrice presenta tre ricette, solitamente un primo, un secondo ed un dolce. Nel corso delle puntate, sono presenti anche diversi ospiti, di solito amici o anche parenti della Rossi. In alcune puntate, infatti, è stato ospite il marito Marco o le zie Daniela e Rossella. Non sappiamo ancora chi saranno gli ospiti della quinta stagione, ma l’annuncio della Rossi ha già fatto aumentare l’attesa dei telespettatori. La nuova stagione è alle porte e i fan non vogliono assolutamente perdersela.

Un annuncio davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha scatenato l’attenzione di tutti i suoi sostenitori. Non vediamo l’ora di vedere i nuovi episodi, voi?