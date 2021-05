Chiamami ancora amore, il titolo originale della serie era un altro: il retroscena sulla nuova fiction di Rai Uno.

Ci siamo! Mancano poche ore all’inizio di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv di Rai Uno con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Questa sera, lunedì 3 maggio, in onda la prima delle tre puntate, ognuna composta da due episodi. È una storia familiare, che tratta il delicato tema della fine di un matrimonio, con tutte le conseguenze che ne derivano. Una fiction tutta da seguire, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con About Premium Content. Non tutti sanno però che, in origine, il titolo della miniserie sarebbe dovuto essere un altro. È stato cambiato in corso d’opera, scopriamo di più.

Chiamami ancora amore, il titolo originale della serie era un altro ed è stato cambiato successivamente

Questa sera, lunedì 3 maggio 2021, su Rai Uno, andrà in onda la prima delle tre puntata dei Chiamami ancora amore. La nuova serie della Rai è attesissima dal pubblico, che regala sempre ascolti record quando si tratta di storie familiari. E questa è una storia ricca di emozioni, con protagonisti Anna ed Enrico, interpretati da Greta Scarano e Simone Liberati. La coppia ha vissuto un grandissimo amore, coronato dalla nascita del figlio Pietro, ma dopo undici anni ed una lunga crisi, arriva la rottura. “Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso?”, è la frase che accompagna il promo della fiction. Che, forse non tutti lo sanno, ma doveva avere un altro titolo.

Come si legge sul web, infatti, il titolo originale della miniserie era La Promessa, ma è stato cambiato in corso d’opera, diventando Chiamami ancora amore. Un retroscena che non tutti conoscevano!

E voi, seguirete la fiction che partirà questa sera su Rai Uno? Nel cast anche Claudia Pandolfi, nel ruolo di Rosa, un assistente sociale che si occuperà di trovare il motivo di tanto odio, tra una coppia che si era tanto amata.