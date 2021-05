Avete mai visto Claudia Pandolfi a 25 anni? Sul canale social, è spuntato uno scatto del passato: com’è cambiata nel corso degli anni.

A partire da questa sera, Lunedì 3 Maggio, Claudia Pandolfi sarà la protagonista di una nuova serie televisiva davvero imperdibile. Intitolata “Chiamami ancora amore”, la miniserie della Rai si propone di raccontare la storia di un matrimonio, ormai naufragato, dietro al quale si nascondono ombre del passato. Che ruolo interpreterà in questo capolavoro? La risposta è piuttosto semplice: insieme a Greta Scarano e Simone Liberati, Claudia Pandolfi vestirà i panni di Rosa, un’assistente sociale che tenterà in tutti di modi di risollevare le sorti della famiglia di Anna ed Enrico.

In attesa di poterla vedere in questa nuova serie televisiva, siete curiosi di sapere com’era Claudia Pandolfi a 25 anni? Attivissima sul suo canale Instagram, diverso tempo fa, l’attrice romana ha condiviso questo incredibile scatto del passato. Volete vederlo anche voi? Lo facciamo immediatamente, state tranquilli!

Claudia Pandolfi a 25 anni, lo scatto inedito: com’è cambiata negli anni

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, è sempre molto attiva, Claudia Pandolfi. È proprio qui che, spesso e volentieri, l’attrice romana si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero del passato. Diverso tempo fa, ad esempio, la splendida Pandolfi non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo adoratissimo pubblico uno scatto del passato. Ed, in particolare, uno scatto di quando aveva soltanto 25 anni. Si, avete letto proprio bene: era davvero giovanissima qui.

Ecco, ma siete curiosi di vederla? E, soprattutto, siete curiosi di sapere com’è cambiata Claudia Pandolfi in tutti questi anni? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, al di là del taglio di capelli, sembrerebbe che il tempo per lei non sia affatto cambiato. Perché? Diamoci uno sguardo insieme:

Ecco: è proprio Claudia Pandolfi a 25 anni. “Ad un certo punto, mi tagliai la frangetta così”, ha scritto a corredo di questo scatto del passato l’attrice romana. Insomma, che dire? Possono anche essere passati diversi anni, ma la Pandolfi è sempre splendida. Siete d’accordo?