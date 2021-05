Covid, medico positivo cerca di prendere un aereo: denunciato

Medico positivo al Covid fermato all’aeroporto: stava cercando di salire su un volo per Milano dopo aver mentito alle autorità sanitarie.

Avrebbe preso un aereo diretto a Milano da Lamezia Terme nonostante fosse risultato positivo al Covid: un medico contagiato dal virus è stato fermato in aeroporto dai poliziotti.

In base a quanto si apprende, il quarantacinquenne originario di Reggio Calabria era residente nel capoluogo lombardo e lì stava cercando di rientrare dopo aver mentito alle autorità sanitarie. Quando lo avevano contattato per comunicargli la sua positività al Coronavirus, l’uomo ha dichiarato il falso. Per evitare la quarantena, ha detto di essere già a Milano.

Medico postivo al Covid bloccato in aeroporto: stava per salire su un aereo diretto a Milano

Il medico, dopo essersi sottoposto al test del tampone lo scorso 27 aprile, ha risposto all’Unità di crisi di essere già rientrato a Milano con un volo Ryanair. A questo punto sono partite le segnalazioni alla compagnia aerea e alle autorità dell’aeroporto calabrese.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud il medico non era in realtà partito in giornata, ma era in procinto di partire con un volo Ryanair per Milano Malpensa in serata. I poliziotti sono subito partiti alla ricerca dell’uomo che si trovava in attesa dell’aereo e lo hanno bloccato impedendogli la partenza e obbligandolo alla quarantena a Reggio Calabria. Il medico è stato denunciato per le false dichiarazioni alle autorità e per il rischio che ha generato col suo comportamento illecito.

Un altro caso su cui occorre riflettere, tanto più che chi ha messo in atto un comportamento simile è un medico.