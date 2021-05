Don Matteo 13, clamoroso ritorno nel cast: l’indiscrezione

In “Don Matteo 13” potrebbe esserci un clamoroso ritorno: di seguito vi riportiamo le indiscrezioni che circolano sul web

Don Matteo è una serie televisiva molto amata dagli italiani. La serie è prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La prima puntata è andata in onda su Rai Uno il 7 gennaio 2000. Si tratta della serie televisiva più longeva della televisione italiana con le sue dodici stagioni. È in arrivo anche la tredicesima stagione. Essa sarà ambientata a Spoleto e il protagonista sarà come sempre il sacerdote interpretato da Terence Hill.

Don Matteo 13, clamoroso ritorno nel cast: di chi si tratta

La tredicesima stagione di Don Matteo è alle porte. La nuova stagione avrà come protagonista ovviamente Terence Hill. Il sacerdote, come raccontato dal settimanale DiPiùTv, potrebbe salire di grado: “il papa non si rassegnerà al gran rifiuto di don Matteo e tornerà ‘all’attacco’ riproponendo l’investitura di don Matteo a cardinale, rivoluzionando davvero la sua vita”. Non sappiamo ancora, però, come sarà composto il cast della nuova stagione. Non mancheranno quasi sicuramente Nino Frassica e Nathalie Guetta, ma potrebbero esserci anche tantissime new entry nel cast.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Don Matteo (@donmatteorai)

I fan, infatti, sperano in un ritorno illustre, come quello di Flavio Insinna o Simone Montedoro. Quello che sembrava fino a ieri improbabile, adesso potrebbe invece concretizzarsi. Come riportato da Bubino Blog, infatti, Flavio Insinna, oggi conduttore de L’Eredità, potrebbe fare il suo ritorno nel cast della serie televisiva di Rai Uno. Sarebbe un ritorno clamoroso oltre che acclamato dai telespettatori. Al momento, però, resta un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze.

Flavio Insinna ha interpretato il personaggio di Flavio Anceschi dalla prima alla quinta stagione. Egli era il Capitano dei carabinieri, oltre che marito del sindaco di Gubbio, Laura Respighi (interpretata da Milena Miconi). Non sappiamo in quali vesti farà il suo ritorno Insinna. Il suo ruolo è ormai ricoperto da Anna Olivieri, personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta, che dovrebbe essere confermato anche nella nuovissima stagione. Insinna potrebbe passare probabilmente per ‘salutare’ i suoi vecchi amici, tra cui appunto Don Matteo e il Maresciallo Cecchini.