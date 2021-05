Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini attira l’attenzione di tutti con la sua iconica tuta: mette in risalto le sue forme, conoscete il valore del capo?

E’ iniziata una nuova puntata de l’Isola dei Famosi questa sera di lunedì 3 maggio. Il primo appuntamento settimanale del reality è cominciato, si può dire, con il ‘botto’. Si sono accesi gli animi in studio: Tommaso Zorzi ha battibeccato con Gilles Rocca! Quest’ultimo è stato il meno votato dal pubblico a casa: accetterà la ‘seconda possibilità’ dall’Isola o deciderà di tornare a casa, dalla sua dolce metà? Presto lo scopriremo. Intanto in molti hanno notato il look di Elettra Lamborghini. L’opinionista del programma televisivo ha scelto un abito che mette in risalto le sue forme da paura: conoscete il brand di quella maxi tuta che indossa? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Elettra Lamborghini, il look all’Isola dei Famosi cattura l’attenzione: conoscete il valore dell’iconica tuta?

Elettra Lamborghini questa sera di lunedì 3 aprile sta facendo girare la testa a tutti! L’opinionista del reality ha scelto un look che mette in risalto le sue forme pazzesche: si tratta di una tuta con una fantasia davvero particolare!

Parliamo di un abito caratteristico della collezione Marine Serre: è una tuta in tessuto jersey di lusso e presenta l’iconica stampa luna all-over nei toni del marrone. Il valore del capo è di 440 euro!

Possiamo dire che l’abito scelto da Elettra questa sera mette in mostra le sue belle forme. La cantante e noto personaggio televisivo, per l’occasione, ha scelto di far aumentare la temperatura ai suoi fan! Nelle sue Instagram story si è divertita a regalare alcune mosse super sensuali. Poco prima della diretta si è lasciata andare ad un ‘twerk’ pazzesco in camerino! Questa un’immagine catturata dal video in questione: