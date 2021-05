La famosissima ed amatissima cantante Ellie Goulding è diventata mamma per la prima volta: splendido annuncio a sorpresa, auguri!

Un inizio del mese di Maggio davvero speciale, c’è da ammetterlo. Perché? La risposta è piuttosto semplice: Ellie Goulding è diventata mamma. Avete letto proprio bene: la famosissima cantante ha dato alla luce il suo primo bebè. A darne la lieta notizia, è stato proprio suo marito. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, Caspar Jopling, questo è il nome del marito dell’interprete, ha fatto sapere a tutti i suoi sostenitori di essere diventato padre.

Una vera e propria notizia tanto attesa, c’è da ammetterlo. E che, da tempo, tutti noi aspettavamo. Ellie Goulding è diventata mamma. Pochissime ore fa, il marito della cantante ha dato questo splendido annuncio a sorpresa. Che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Ecco, siete curiosi di saperne di più? Scopriamo tutti i dettagli.

Ellie Goulding è diventata mamma per la prima volta: che gioia!

Diteci la verità: chi è che non ha mai cantato la canzone “Love me like you do”, una delle colonne sonore di Cinquanta Sfumature di Grigio? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Ecco, la voce di questo strepitoso singolo è Ellie Goulding. Attivissima e famosissima, la cantante proprio in queste ore, sta vivendo un momento davvero idilliaco della sua vita: è diventata mamma! Pochissime ore fa, Caspar Jopling ha dato questo splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori.

“Mamma e bambino sono entrambi in salute e felici. Sono estremamente grato”, ha scritto il marito di Ellie Goulding in questa sua Instagram Stories per annunciare il lieto evento. Invitando, tra l’altro, tutti i loro sostenitori di rispettare questo loro momento di privacy. Al momento, infatti, il sesso del bebè non è stato affatto svelato. La cosa che più importa sapere è che, come sottolineato anche dal marito della cantante, la bella Goulding e il suo primogenito o primogenita stiano bene.

Tantissimi auguri ai neo genitori! Congratulazioni!