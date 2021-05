Emma Marrone, la ‘particolare’ richiesta arrivata nei suoi direct: “ Oh no!”, il messaggio è stato condiviso dalla cantante nelle sue stories di Instagram.

È una delle cantanti più amate ed apprezzate del nostro Paese. Vincitrice della nona edizione di Amici nel 2021, Emma Marrone è seguitissima, e non solo negli eventi musicali di cui è protagonista. L’artista pugliese è molto attiva anche sui social, in particolare Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta ben 4,9 milioni di followers. Con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana. Ma nelle sue stories, poco fa, è apparsa una foto che non è passata inosservata: si tratta di uno screenshot di un messaggio ricevuto dalla cantante in direct. Un richiesta davvero “particolare”, quella fatta ad Emma. Scopriamo di cosa si tratta.

Emma Marrone, “Mi potresti mandare…”: la particolare richiesta di un followers

Un buongiorno davvero particolare, quello che Emma Marrone ha dato ai suoi numerosissimo followers oggi. Attraverso le sue stories di Instagram, la cantante ha condiviso uno dei tanti messaggi ricevuti in direct, ovvero la chat privata del famoso social network. Ecco la richiesta ricevuta dall’ex cantante di Amici:

Proprio così, l’utente in questione ha chiesto ad Emma una foto dei suoi calzini. La cantante ha condiviso il messaggio, commentando ironicamente attraverso la canzone scelta per la stories: “Oh no, oh no oh no”, uno dei brani più popolari sui social al momento. E voi, cosa aspettate a seguire la Marrone su Instagram. Il suo nick name è real brown e il suo profilo è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!

Il messaggio per Fedez

E sempre attraverso le sue stories di Instagram, qualche ora fa, Emma ha voluto sostenere pubblicamente Fedez, dopo il discorso tenuto sul palco del concerto del primo maggio. La cantante è stata solo una dei tantissimi volti noti che si sono schierati apertamente dalla parte del rapper, che ha accusato senza mezzi termini la Rai e la Lega.