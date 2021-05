Francesca Del Taglia, avete mai visto le sorelle dell’ex protagonista di Uomini e Donne? La somiglianza è impressionante.

Di coppie a Uomini e Donne ne sono nate tantissime, ma poche sono entrate nel cuore come quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Ve li ricordate? Il loro percorso nella trasmissione di Maria De Filippi è stato tutt’altro che semplice: in molti avevano un bel po’ di dubbi sul reale interesse della corteggiatrice per il tronista. Tutti però hanno dovuto ricredersi: a distanza di 8 anni dalla scelta, avvenuta nel 2013, i due si godono la loro splendida famiglia. Dal loro amore sono nati Brando e Zeno, quest’ultimo nato nel 2018. Con loro, i due ex di Uomini e Donne si mostrano spesso sui social, con scatti che emanano tutto l’amore che lega questa famiglia. E proprio su Instagram, qualche ora fa, Franscesca ha postato un’altra foto che non è passata inosservata: l’ex corteggiatrice è insieme alle sue sorelle Sofie e Carolina, le avete mai viste? Restereste sorpresi dalla loro somiglianza!

Francesca Del Taglia ha due sorelle, Sofia e Carolina: la somiglianza tra loro vi lascerà di stucco

Bella e dal carattere forte e determinato, Francesca Del Taglia è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Il suo percorso a Uomini e Donne si è concluso con un lieto fine: il tronista Eugenio scelte proprio lei e oggi i due sono felicemente insieme, genitori di due bambini. Come quasi tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi, la coppia è molto seguita su Instagram. Ed è su Instagram che poco fa Francesca ha condiviso una foto insieme alle sue sorelle Sofia e Carolina. Bellissime come lei, la somiglianza vi lascerà senza parole:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

Eh si, ve lo avevamo detto! La sorelle Del Taglia si somigliano davvero tanto. E, come sottolinea nella didascalia al post, l’ex corteggiatrice è legatissima a loro, che ha nel cuore anche se sono distanti.

E voi, ricordate il percorso di Francesca ed Eugenio a Uomini e Donne? Quante emozioni!