Francesco Totti, gli auguri al papà scomparso: “Mi manchi da morire”, la dedica da brividi arriva attraverso i social.

“Ovunque tu sia, buon compleanno papà!! Mi manchi da morire”. Queste la parole di Francesco Totti, nella didascalia dell’ultimo post condiviso sui social. Un post in cui appare uno scatto di papà Enzo, scomparso lo scorso 12 ottobre dopo aver contratto il Covid. Attraverso i suoi canali social, il campione romano voluto mandare gli auguri al suo papà, che proprio oggi avrebbe compiuto 77 anni. In pochi minuti, il post è stato invaso da cuori e messaggi di affetto di fan e colleghi.

Un messaggio da brividi, quello che Francesco Totti manda al suo papà Enzo. Nel giorno del suo compleanno, l’ex capitano della Roma ha pubblicato uno scatto del suo papà, a cui ha allegato poche ma significative parole. “Mi manchi da morire“, conclude Totti, legatissimo al suo papà, scomparso lo scorso ottobre a 76 anni, dopo il ricovero allo Spallanzani per Covid. Ecco il messaggio:

Tantissimi i fan e i volti noti che hanno mostrato la propria vicinanza a Francesco attraverso il post. Da Pio e Amedeo ad Elena Santarelli, a tantissimi volti del mondo del calcio: da Miralem Pjanic a Radja Nainggollan. Tantissimi messaggi d’affetto per Totti, in questo giorno difficile, il primo compleanno del suo papà senza di lui.

E sempre attraverso i social, due giorni dopo il triste evento, Francesco Totti diede un ultimo saluto allo “sceriffo”, dedicando al suo papà parole meravigliose: “Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!!”

“Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore”.