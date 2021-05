Isola dei famosi, scontro in diretta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi: volano parole forti tra i due.

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, dopo l’ingresso di Ilary Blasi, e dei tre opinionisti, siamo entrati subito nel vivo del gioco. Nelle dirette precedenti, abbiamo avuto già modo di assistere a momenti di scontri e forti discussioni, dato che, i naufraghi, spesso sono in contrasto tra di loro. Nella puntata di giovedì scorso, c’è stato l’ingresso di un nuovo naufrago, Ignazio Moser, che ha già dato prova di resistenza, in una sfida che prevedeva di trattenere il respiro in acqua.

Ma andiamo avanti, da pochissimo, è iniziata una nuova puntata, e già siamo stati sorpresi da un forte scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca.

Isola dei famosi, scontro in diretta tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca: “Tu nella vita cosa ha fatto?”

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi ha avuto inizio, e già c’è stato il primo colpo di scena. Come abbiamo avuto modo di vedere, Gilles Rocca ha avuto una settimana difficile, e ha chiesto ai naufraghi, la volta precedente, di essere votato, perchè sente il bisogno di tornare a casa. Ma da pochissimo, proprio in diretta, è avvenuto uno scontro tra Gilles e Tommaso Zorzi.

Il tutto è partito dopo che Miryea Stabile ha affermato che il naufrago la scorsa settimana ha chiesto ai suoi compagni di votarlo, ma a modo suo. Tommaso, rispondendo a Gilles ha detto: “Quello che è successo alle nomination è evidente. “Durante il tuo Grande Fratello…”, ha affermato il naufrago, “Ma lascia stare il mio Grande Fratello, cosa c’entra”. “Cosa devo guardare, Hai fatto quello nella vita, che devo guardare.. per il resto cos’è che ha fatto” ha affermato il naufrago. “Senti Gilles, ma te nella vita cosa hai fatto“, ha sostenuto Tommaso.

Un confronto acceso avvenuto tra l’opinionista e il concorrente, che ha colpito l’attenzione di tuttil.