Isola dei Famosi, Giulia Salemi su Twitter commenta il comportamento di Gilles Rocca: il naufrago sente la mancanza della sua fidanzata, ecco le parole dell’ex gieffina.

Una nuova puntata de l’Isola dei Famosi questa sera di lunedì 3 maggio sta facendo chiacchierare molto sul web. Ad attirare l’attenzione in particolare sono alcune parole di Gilles Rocca dette in diretta. Il naufrago ha fatto un lungo sfogo nel quale spiega di sentire particolarmente la mancanza della fidanzata. “Non mi vergogno dei sentimenti che sto provando, ho scoperto una nuova parte di me” ha svelato Gilles. Il concorrente del reality ha ricevuto un messaggio dalla sua dolce metà che lo esorta a giocare ancora: il naufrago sembra esser ossessionato dalla sua Miriam Galanti, non riesce più a starle lontano. Ecco che da casa, è arrivato il commento di Giulia Salemi. Sentite cosa ha detto l’ex gieffina!

Isola dei Famosi, spunta il commento ironico di Giulia Salemi: “Gilles, mi ha chiamata Miriam…”

Giulia Salemi pochi minuti fa ha commentato le nuove dichiarazioni d’amore di Gilles Rocca per la sua compagna, Miriam Galanti. L’ex gieffina, fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ha lanciato un tweet ironico: “Gilles mi ha chiamato Miriam e mi ha detto anche meno altrimenti dice che comincia a pensare male di te“.

Gilles mi ha chiamato Miriam e mi ha detto anche meno altrimenti dice che comincia a pensare male di te 😂😂#isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 3, 2021

Chi è la compagna di Gilles Rocca

E’ Miriam Galanti la fidanzata del naufrago de l’Isola dei Famosi. Parliamo dell’attrice classe ’89 che ha iniziato la sua carriera recitando nella serie Don Matteo. L’abbiamo vista inoltre in Che Dio Ci Aiuti ed anche in diversi spettacoli teatrali. Nel 2014 ha vinto il premio di giovane promessa del cinema italiano per il ruolo interpretato in ‘Metamorfosi’, cortometraggio del suo Gilles. La coppia vive una splendida storia d’amore da 12 anni: si sono conosciuti proprio grazie al loro lavoro!