Massimiliano Rosolino in una foto del passato: vi ricordate com’era? Com’è cambiato nel tempo l’inviato de L’Isola dei famosi.

L’Isola dei famosi sta conquistando proprio tutti, e questo apprezzamento abbiamo avuto modo di appurarlo anche grazie ai risultati degli ascolti, che sembrano essere sempre più elevati. Tutti gli occhi dei telespettatori sono puntati sui naufraghi; questo reality mette alla prova le abilità e la forza dei concorrenti presenti, i quali già in queste settimane hanno avuto modo di farsi conoscere e raccontare qualcosa sulla loro persona.

A condurre il programma Ilary Blasi, mentre l’inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino. Amatissimo e apprezzatissimo, anche sui social, riscontra un certo seguito, e proprio qui è emersa una foto del passato: com’è cambiato nel tempo.

Massimiliano Rosolino, spunta lo scatto del passato: com’era tanti anni fa

E’ l’inviato de L’Isola dei famosi, iniziata esattamente il 15 marzo, quando è avvenuta la presentazione dei naufraghi. Massimiliano Rosolino è un grandissimo nuotatore, e questo lo sappiamo proprio tutti, ma in questi anni è divenuto anche un amato personaggio del mondo dello spettacolo, tanto da essere seguitissimo anche sui social.

Proprio qui, è emersa una foto del passato, risalente, come lui ha riportato al 2001: “Campione del mondo 2001, ricordate con orgoglio i vostri successi”, ha riportato in didascalia l’inviato. Com’è possibile vedere dallo scatto in basso, ovviamente si tratta di una foto di anni fa, esattamente, come lui ha scritto, del 2001.

Massimiliano aveva sicuramente qualche anno in meno, ma non sembra aver subito un evidente cambiamento, a parte qualche particolare, dato che gli anni sono trascorsi. L’inviato a L’Isola dei famosi sta accompagnando i naufraghi in questa avventura, che diventa sempre più avvincente e difficile, a causa della mancanza di cibo che porta molta debolezza.