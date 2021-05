L’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti colpito da un infarto mentre giocava a padel con amici: è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea.

Paura per Ubaldo Righetti, colpito da un malore lunedì pomeriggio. L’ex difensore della Roma si è sentito male nel corso di una partita a padel con amici ed ora si trova ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Durante la coronografia ha poi avuto altri due infarti ed ora è sotto stretta osservazione dei medici.

L’ex giocatore della Roma, campione d’Italia nel 1983, per anni ha lavorato in radio, ed è attualmente un richiestissimo opinionista di Roma Tv, che analizza le partite della squadra di Paulo Fonseca insieme ad altri ex colleghi come Ruggiero Rizzitelli e Vincent Candela. Proprio giorni fa un suo post social aveva messo in subbuglio i tifosi della Roma. Nell’immagine lo si vede a pranzo in un ristorante del centro insieme a Massimiliano Allegri: i romanisti hanno subito cominciato a fantasticare sul possibile arrivo dell’ex allenatore juventino che in passato è stato proprio un compagno di squadra di Righetti.

Ubaldo Righetti in ospedale: come sta adesso

In base a quanto trapelato, le condizioni dell’ex campione non sarebbero gravi. Al nome di ubaldo Righetti sono legati gli anni d’oro della Roma: parliamo dei primi anni Ottanta, quando Righetti vince lo Scudetto nel 1983 e tre Coppe Italia tra l’81 e l’86. Inoltre, anche in Nazionale il romanista è stato una presenza fondamentale, facendone parte per ben 8 volte. La sua carriera calcistica è stata sorprendente, un po’ meno quella di allenatore, conclusasi nel 2005 per dedicarsi al lavoro i commentatore in radio e tv.

Facciamo i nostri migliori auguri a Ubaldo Righetti affinché possa rimettersi al più presto.