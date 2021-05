Sul suo canale social, Sabrina Ferilli ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori: succederà a breve, che bello!

È da poco iscritta ad Instagram, eppure Sabrina Ferilli è diventata, in un vero e proprio batter baleno, la regina indiscussa del famoso social. Con soltanto 23 post, l’attrice romana conta ben 231 mila followers. Dei numeri davvero incredibili, considerato il fatto che l’iscrizione risale a poco meno di un mese. È proprio qui che, pochissime ore fa, la splendida Ferilli ha condiviso con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Una notizia davvero fantastica, ve lo assicuriamo. E che, immediatamente, ha scatenato la reazione più che positiva dei suoi sostenitori. Di che cosa stiamo parlando?

È da poco terminata la messa in onda di “Svegliati amore mio”, la serie evento con la grandissima Sabrina Ferilli, Ettore Bassi ed altri straordinari attori, eppure sembrerebbe essere in arrivo un’altra clamorosa ed incredibile novità. E, badate bene, ad annunciarla, è stata proprio la diretta interessata. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Sabrina Ferilli annuncia una grossissima sorpresa: accadrà a Giugno, che novità grandiosa!

Siete rimasti incantati ed entusiasti anche voi di “Svegliati amore mio” con Sabrina Ferilli? Chi è non lo è stato, avete ragione! Badate bene, però: è in arrivo una clamorosa sorpresa. Ad annunciarla, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Pochissimi istanti fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’attrice romana non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi il suo numerosissimo pubblico di una novità davvero grandiosa in arrivo. Siete curiosi di saperne di più?

A distanza di pochissime settimane dalla fine della messa in onda di “Svegliati amore mio”, Sabrina Ferilli ha reso partecipi i suoi sostenitori di un’altra fantastica novità in arrivo. A partire da Giugno prossimo, quindi tra pochissime settimane, l’attrice romana sarà impegnata con le riprese di un film. In compagnia di Leonardo Pieraccioni e Marcello Fonte, la splendida Ferilli farà il suo ritorno al cinema.

Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori.

Noi non vediamo l’ora, voi?