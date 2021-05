Samuele Barbetta torna sui social dopo l’eliminazione da Amici: cosa ha detto al suo rientro.

Sappiamo, sabato scorso è andata in onda la settima puntata di Amici di Maria De Filippi, e ad essere eliminato è stato Samuele Barbetta. Il ballerino, in squadra con Aka7even e Giulia, capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ha affrontato un percorso davvero straordinario. La sua arte è stata manifestata pienamente attraverso le sue coreografie, che ha creato, lasciando tutti senza parole.

Sabato, purtroppo, ha salutato i suoi compagni, ed è tornato alla vita reale. Da pochissimo, è tornato sui social: il messaggio appena riportato.

Amici, Samuele Barbetta torna sui social: quali sono le sue prime parole

Samuele Barbetta è l’allievo che, sabato scorso ha lasciato la scuola di Amici, dopo essere stato eliminato, trovandosi al ballottaggio finale con Alessandro, e prima ancora con Serena, quest’ultima salvata per prima. Purtroppo, il suo percorso all’interno della scuola si è concluso, ma siamo certi, che nel suo futuro brillerà.

Samuele, da pochissimo, è tornato sui social, riportando una meravigliosa storia, in cui ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto e appoggiato: “Sto cercando il modo di essere più comunicativo possibile in questo posticino, ma mi sento davvero imbranato. Intanto ringrazio davvero tutti quelli che hanno speso parole meravigliose per me…”

Il ballerino è ritornato sui social, dopo un periodo lontano, per essere stato all’interno della scuola più spiata d’Italia. Il suo primo messaggio è per tutti coloro che hanno avuto parole meravigliose per lui e per il suo percorso. Samuele, com’è evidente, è davvero molto amato, e anche ad Amici, il pubblico l’ha sempre sostenuto, vedendo in lui un vero artista.