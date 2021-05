Nuova avventura per la celebre attrice napoletana: al via il Sophia Loren – Original Italian Food, una grande catena di ristoranti-pizzerie.

La sua brillante carriera non poteva terminare di stupire: Sophia Loren, l’attrice napoletano che con bellezza e talento straordinari ha conquistato il mondo, ha già pronta un’altra importante avventura in cui lanciarsi. Stavolta però non parliamo di cinema, ma di qualcosa di inedito per lei.

Il Sophia Loren – Original Italian Food sta per abbracciare il successo in tutto il mondo: si tratta di una catena di ristoranti-pizzerie a cui la famosa star ha dato vita insieme all’imprenditore Luciano Cimmino. Prima Firenze, dove tra Piazza Repubblica e Piazza Duomo, qualche giorno fa è stato aperto il primo locale. Certo non è la prima volta che un ristorante viene dedicato alla bellissima Scicolone, ma stavolta il progetto è ben diverso.

Sophia Loren, i locali avranno il suo marchio ufficiale

Per la prima volta una catena di ristorazione avrà il marchio “ufficiale” della Loren. La protagonista di tanti film che hanno fatto la storia del cinema è parte attiva nella realizzazione del progetto: “Questa nuova avventura è la naturale evoluzione del mio modo di affrontare la vita con curiosità ed entusiasmo”, dice l’artista napoletana.

Una vita così particolare e ricca di emozioni è quella che Sophia ha sempre amato: “Per me vivere vuol dire fare nuove esperienze, appassionarmi, sperimentare, lavorare a nuovi progetti”. In effetti, in questa idea ci sono tutte le cose che le appartengono: l’amore per la cucina italiana, e la filosofia di vita che è legata al cibo. I ristoranti targati Sophia Loren saranno opere di una certa entità: 270 coperti, 2 cucine professionali e 2 forni. Tutte le più grandi città del mondo avranno il loro locale: Napoli, Milano, Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai.

Non solo quantità ma soprattutto qualità ed è per questo che l’artista ha accettato di collaborare con dei veri professionisti del settore: Francesco Martucci, 3 Spicchi Gambero Rosso e miglior pizzaiolo al mondo per la 50 Top Pizza nel 2020; Gennaro Esposito, 2 Stelle Michelin; il pasticciere Carmine Di Donna.