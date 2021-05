Stefano De Martino, spiacevole inconveniente scoperto di prima mattina: brutto risveglio, cos’è esattamente successo.

Un vero e proprio spiacevole inconveniente, quello che pochissimi istanti fa Stefano De Martino ha voluto “documentare” sul suo canale social ufficiale. Seguitissimo, ma soprattutto attivissimo su Instagram, il conduttore televisivo non perde mai occasione di permettere ai suoi sostenitori di “entrare” a far parte della sua vita. Ed, ovviamente, nelle sue giornate. Lo ha fatto anche poco fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, il giudice di Amici ha mostrato al suo pubblico cosa è successo nel corso della giornata di ieri.

Un risveglio piuttosto amare per Stefano De Martino, c’è da ammetterlo. Che, sceso di casa per dare inizio ad una nuova giornata, ha scoperto un inconveniente non affatto da poco. Sia chiaro, non è successo affatto nulla di grave, ci teniamo a sottolinearlo. Fatto sta che, senza alcun dubbio, l’imprevisto deve essere stato davvero spiacevole. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Stefano De Martino, inconveniente appena scoperto: cos’è successo

Dopo la sesta puntata di Amici, registrata Giovedì scorso ed andata in onda Sabato 1 Maggio, sembrerebbe che Stefano De Martino sia ritornato a Milano. È proprio qui che, pochissimi istanti fa, ha inserito il suo tag su Instagram. Ed è proprio qui che, purtroppo, è stato protagonista di un inconveniente non affatto da poco. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, come mostrato dal diretto interessato, sembrerebbe proprio che l’ex ballerino di Amici sia sceso di casa ed abbia ritrovato lo specchietto della sua auto, supponiamo, completamente distrutto.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”, scrive Stefano De Martino a corredo di questo immagine che mostra lo specchietto completamente a terra e a pezzi. A cosa si riferisce, però, esattamente? La risposta è piuttosto semplice: alla vittoria dell’Inter. Ieri, Domenica 2 Maggio, la squadra italiana ha vinto lo scudetto. E, come raccontato in un nostro articolo, un mare di tifosi si è riversato per le vie di Milano per festeggiare.

Cosa sarà successo, quindi? Realmente la rottura dello specchietto sarà stata determinata dai festeggiamenti? Non lo sappiamo. Fatto sta che iniziare la settimana con questo inconveniente non è affatto piacevole. Però, forza: a tutto c’è un rimedio!