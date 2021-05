Supervivientes, Valeria Marini litiga con una naufraga: “La mia pipì è gocce di Chanel”, cos’è successo.

Sappiamo, anche per la Spagna, è iniziata L’Isola dei famosi, che sta andando in onda da qualche settimana. Tra i naufraghi, c’è anche Valeria Marini, che nel corso della sua permanenza ha avuto già qualche litigio con gli altri presenti, ma non solo.

E anche oggi, continua a riscuotere l’attenzione di tutti, dato che la bella Marini ha avuto una discussione con una concorrente, per aver fatto la pipì in un posto dove tutti possono calpestarla: ma cosa è successo dopo?

Valeria Marini a Supervivientes litiga per un motivo particolare: “La mia pipì è gocce di Chanel”

Supervivientes, è il reality che come L’Isola dei famosi italiano, sta andando in onda, e il tutto si svolge in Honduras. Al centro dell’attenzione di questa edizione, vi è Valeria Marini, entrata nel cast del programma fin da subito, e che proprio fin da subito si è trovata al centro del reality, per essere spesso protagonista di alcune discussioni.

E a non passare inosservato, un nuovo litigio c’è stato con una naufraga, Lopez, che ha portato, in seguito, alla nascita di un suo sfogo, dove, con Gianmarco Onestini ha sorpreso tutti con una frase particolare. A quanto pare, il tutto è sorto dopo che un’altra concorrente l’ha accusata di aver fatto la pipì fuori dalla latrina, proprio in un punto dove tutti possono calpestarla. “Non fare pipì sulla porta del bagno perché poi la calpestiamo”.

Subito dopo, è arrivato lo sfogo di Valeria: “Il bagno non ha tetto, hai la stessa luce nella latrina. Te lo dico con tutta l’educazione del mondo”, ha affermato, per poi sfogarsi con Gianmarco: “La mia pipì è gocce di Chanel“. Uno sfogo arrivato dopo il litigio con la concorrente.