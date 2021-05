Amici 20, è scontro tra Rudy Zerbi e Deddy: “Non lo accetto!”, volano parole forti tra l’insegnante di canto e il suo allievo.

Manca sempre meno alla semifinale di Amici. La penultima puntata del serale, infatti, andrà in onda sabato prossimo. Chi riuscirà ad accedere alla finalissima del talent? Staremo a vedere! Nel frattempo, continuano le preparazioni degli allievi, che faranno di tutto per guadagnarsi un post nella tanto desiderata finale. Secondo Rudy Zerbi, però, non tutti si stanno impegnando al massimo. Nella puntata del daytime di oggi, l’insegnate di canto ha avuto qualcosa da ridire a Deddy. Il cantante non avrebbe controllato l’mp3 con le canzoni da preparare per la semifinale: un atteggiamento che, secondo Zerbi, denota poco interesse nel voler accedere alla finale. Il concorrente non ci sta e fa di tutto per far capire a Rudy che si sbaglia.

Amici 20, è scontro tra Rudy Zerbi e Deddy: cosa è successo tra il cantante e il suo insegnate

“I pezzi sono sull’mp3 da due giorni, è a tuo disposizione da due giorni, ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli.” Con queste parole Rudy Zerbi rimprovera Deddy, colpevole secondo lui di dimostrare scarso impegno in vista della semifinale. Il ragazzo si difende, spiegando di aver controllato l’mp3 ma le canzoni nuove non erano state caricate. “Non lo accetto. Sono l’unico che voleva studiare già da mercoledì sera e mi sento fare proprio sto discorso, proprio no!”, ripete Deddy, alzando i toni a tal punto che Rudy lo invita a moderarsi. “Quando parli con me non mi dire “dai ragazzi”, non accetto questo atteggiamento“. La discussione è andata avanti per un bel po’ e anche quando Deddy ha ammesso che, forse, si è confuso con i giorni, la situazione non è migliorata. Secondo Rudy, infatti, lo scarso impegno da parte del cantante potrebbe derivare dal fatto che si senta già “arrivato”.

È a questo punto che il concorrente ci rimane ancora più male, fino a scoppiare in lacrime: “Dove sono arrivato Rudy, dove sono arrivato? Io quando mi vedo allo specchio vedo ancora un barbiere, ho mai detto di essere qualcuno? Se ho confuso i giorni chiedo scusa, ma dire che io mi sento qualcuno e che non ci tengo ad andare in finale non è vero!”, aggiunge Deddy. E voi, da che parte state!