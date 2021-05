Amici 20, straordinario annuncio: novità per i cantanti della scuola

Straordinario annuncio per i cantanti della scuola di Amici 20, ci sono grosse novità per loro: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato in prima serata andrà in onda la semifinale del talent show. La puntata sarà registrata e dunque come ogni settimana ci saranno le classiche anticipazioni. Al momento ci sono sette allievi a giocarsi la finale, di cui quattro cantanti e tre ballerini. Tra i cantanti troviamo: Aka7Even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi; mentre tra i ballerini figurano: Giulia, Serena e Alessandro. Nel frattempo, è arrivata una bellissima novità per i cantanti. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Amici 20, grossa novità per i cantanti: cos’è successo

Nella scuola più famosa d’Italia sono rimasti quattro cantanti in gara. Sangiovanni pare essere il favorito per la vittoria nella categoria canto, ma gli altri tre hanno dimostrato di avere lo stesso talento. I loro inediti volano in tutte le classifiche: Lady di Sangiovanni, ad esempio, è già disco di platino, mentre Mi manchi di Aka7Even è disco d’oro. A dimostrazione di quanto il talento sia sempre premiato, soprattutto nella scuola di Maria De Filippi, i quattro artisti hanno da poco firmato un accordo con alcune prestigiose case discografiche.

Dopo aver apprezzato il talento dei semifinalisti della ventesima edizione del talent show, le case discografiche si sono fatte avanti per aggiudicarsi i talent in gara. In particolare, la major Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Records ha ingaggiato Aka7even; la major Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi; mentre la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni. Un traguardo importantissimo per i quattro artisti del talent show di Maria De Filippi. Adesso possiamo veramente dire che il loro sogno sia diventato realtà.

Dopo essersi aggiudicati un contratto con le mejor più importanti del mondo artistico italiano e internazionale, i quattro talenti dovranno lottare per aggiudicarsi la finale della ventesima edizione del talent show. Ricordiamo che la finale è in programma per sabato 15 maggio 2021.