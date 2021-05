Bill Gates e Melinda, matrimonio finito: la coppia si lascia dopo 27 anni; l’annuncio arriva tramite Twitter.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo 27 anni di matrimonio, Bill e Melinda Gates hanno annunciato la loro separazione. L’annuncio è arrivato tramite social, con un comunicato firmato da entrambi, al termine del quale chiedono spazio e privacy per la loro famiglia, in questo delicato momento verso una nuova fase della loro vita. Una fase in cui, specificano, non saranno più una coppia nella vita, ma continueranno a lavorare insieme.

Bill Gates e Melinda si sono lasciati dopo 27 anni: l’annuncio della rottura arriva attraverso Twitter

“Dopo molte riflessioni e un gran lavoro sul nostro rapporto, abbiamo preso la decisione di porre fine al nostro matrimonio.” Inizia così il comunicato inaspettato, condiviso da Bill, 65 anni, e Melinda Gates, 56 anni, qualche ora fa. Attraverso i propri canali social, la coppia annuncia la fine della loro unione, durata ben 27 anni e dalla quale sono nati tre figli: “In questi 27 anni abbiamo cresciuto tre incredibili bambini e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per dalle alle persone una vita sana e produttiva”, si legge nel comunicato, dove la coppia specifica che continueranno a lavorare insieme alla fondazione, ma le loro vite private si separeranno.

In questo passaggio verso una nuova fase della loro vita, Bill e Melinda chiedono la giusta privacy. I due si erano incontrati per la prima volta verso la fine degli anni Ottanta, quando entrambi lavoravano per Microsoft. Si sono sposati nel 1994 sull’isola delle Hawaii d Lanai e dal loro amore sono nati tre figli: Jennifer Katharine, 25 anni, Rory John, 21 anni, e Phoebe Adele, 18 anni. E proprio la figlia maggiore Jennifer, attraverso il suo account Instagram, ha commentato la separazione dei genitori, ammettendo che questo è stato un periodo difficile per tutta la famiglia e chiedendo privacy.