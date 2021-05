Caso Fedez-Rai, interviene anche Stash: le sue parole

Sul caso Fedez-Rai interviene anche Stash, leader di The Kolors: di seguito vi riportiamo le sue parole rilasciate in un’intervista

L’attacco di Fedez alla Rai durante il concerto del 1° maggio ha smosso l’opinione pubblica. Il rapper è salito sul palco ed ha recitato un monologo, che pochi minuti prima pare fosse stato ‘censurato’ dalla rete. Il cantante ha fatto nomi e cognomi, attaccando politici, partiti e in un secondo momento anche la rete stessa. Secondo il cantante, infatti, la Rai avrebbe provato a censurarlo, ma senza riuscirci. Federico ha infatti pubblicato la telefonata sui social, ma secondo la rete tale telefonata sarebbe stata manipolata perchè il rapper avrebbe pubblicato solo una parte. La questione resta molto spinosa. Nel frattempo, la Rai ha preso una netta posizione nei confronti del cantante.

Caso Fedez-Rai, interviene anche Stash

Sul caso Fedez-Rai sono intervenute molte persone. C’è chi ha preso le parti del rapper, difendendo anche la libertà d’espressione, chi invece si è schierato dalla parte della Rai. La maggior parte dei colleghi del rapper, però, si sono schierati dalla sua parte. Dopo Piero Pelù, che ha preso le difese del cantante in un’intervista al Corriere, è intervenuto anche Stash, leader di The Kolors, in un’intervista a Fanpage. Il giudice di Amici 20 ha dichiarato: “La penso come tutti gli artisti: penso che se in questo momento uno debba mettere davanti alla natura del messaggio di Fedez l’idea che di Fedez si ha dal punto di vista artistico è un cretino, perché in questo momento è una persona che fa parte del nostro settore che ha deciso di metterci la faccia e battersi per una cosa che è sacrosanta. Nonostante non abbia seguito bene mi sento di abbracciare Fedez. L’artista deve essere sempre libero”.

Le parole del frontman di The Kolors sicuramente saranno come miele per Fedez. Il sostegno dei colleghi è importante in un momento come questo. Non sappiamo come si risolverà il caso con la Rai. La rete pretende delle scuse.