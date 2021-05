Cecilia Rodriguez, “Te lo dico anche se mi sgrideranno”: la confessione a Ignazio in diretta all’Isola dei Famosi; cosa è successo durante la puntata.

Una puntata esplosiva, quella de L’Isola dei famosi in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata dove è accaduto davvero di tutto, a partire dalla lite super accesa tra Gilles Rocca e l’opinionista Tommaso Zorzi. In studio a commentare le avventure in Honduras anche Cecilia Rodriguez, in look total black. La splendida argentina è tornata a supportate il suo compagno Ignazio Moser, sbarcato sull’Isola da pochi giorni, ma diventato già uno dei leader del gruppo. E proprio durante il collegamento con lui, nel corso delle nomination, Chechu si lascia andare ad una rivelazione che forse non poteva dire, ma non ha resistito. Scopriamo cosa è successo durante la diretta.

Cecilia Rodriguez in collegamento con Ignazio Moser: “L’Inter ha vinto”, la confessione all’Isola dei Famosi

“Posso dire una cosa? Ha vinto l’Inter amore, te lo dico, anche se poi mi sgrideranno!” Con queste parole, Cecilia Rodriguez informa Ignazio Moser dello scudetto vinto dalla squadra nerazzurra. Al momento della partenza per l’Honduras, infatti, l’Inter era già capolista indiscussa, ma la vittoria matematica del campionato è arrivata solo domenica 2 maggio. Un vittoria che Cecilia non ha potuto tenere nascosta al suo compagno, nonostante sia vietato comunicare ai concorrenti informazioni dall’Italia. Dallo studio, però, hanno chiuso un occhio, permettendo ad Ignazio di gioire, seppur dall’Honduras, per il successo della sua squadra del cuore:

Come abbiamo detto, Ignazio è stato accolto alla grande dal resto del gruppo. Il nuovo naufrago sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare un vero leader sull’isola e i compagni non possono fare a meno della sua forza fisica, nettamente superiore alla loro anche in ragione del fatto che è appena arrivato. Insomma, l’arrivo di Moser è stata una vera e propria ventata di positività nel reality: riuscirà il naufrago a restare sull’isola fino alla fine?