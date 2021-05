Cecilia Rodriguez, look total black per l’Isola dei Famosi: quanto costa il suo completo, indossato in puntata ieri sera?

Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de l‘Isola dei Famosi. Una puntata in cui è successo davvero di tutto. A partire dall’eliminazione di Gilles Rocca, uno dei naufraghi più chiacchierati di questa edizione. E in studio da Ilary Blasi, oltre al trio di opinionisti, anche tantissimi ospiti. Tra cui lei, Cecilia Rodriguez, che è tornata a sostenere il nuovo naufrago dell’isola, il suo fidanzato Ignazio Moser. Per la serata, la bellissima argentina ha scelto un completo nero che non è passato affatto inosservato. Scopriamo qualcosa in più sul suo look.

Cecilia Rodriguez, quanto costa il look total black per l’Isola dei Famosi: i dettagli

Cecilia Rodriguez è tornata in studio all’Isola dei famosi, nella puntata di ieri, lunedì 3 maggio 2021. La sorella di Belen fa il tifo sfegatato per il suo Ignazio, l’ultimo arrivato in Honduras. E, per la puntata di ieri, l’argentina ha scelto un look super elegante e sobrio, che ha convinto tutti. Curiosi di sapere di più sul suo completo? A fornirci informazioni è la sempre informata pagina Instagram L’armadio delle Influencers, date un’occhiata:

Proprio così, si tratta di due capi firmati MVP WARDROBE: il prezzo? La maglia costa 179 euro, mentre i pantaloni 139 euro. Cecilia ha completato il look con una coda bassa, lasciando due piccoli ciuffi laterali. Eh si, super elegante come sempre!

E voi, avete seguito la puntata di ieri dell’Isola? A quanto pare, Ignazio si è rivelato un acquisto fondamentale per il gruppo dei Primitivi. L’ex gieffini sta dimostrando di essere a tutti gli effetti un naufrago perfetto: ha tutte le carte in regola per diventare leader in Honduras? Saranno felici davvero tutti gli altri? Staremo a vedere! Ricordiamo che la prossima puntata del reality non andrà in onda giovedì, ma slitterà di un giorno: sarà trasmessa venerdì sera, sempre su Canale 5. Non mancate!