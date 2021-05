Tra gli anni novanta e duemila, “Sabrina, vita da strega” era una delle serie tv più amate dai giovanissimi: riconoscete la bella Melissa Joan Hart oggi?

Negli anni novanta “Sabrina, vita da strega” ha fatto sognare i giovanissimi e si è conquistato il posto di una delle serie tv più amate dell’epoca. Chi non ricorda la dolcissima protagonista, Sabrina, il suo sarcastico ed eccezionale gatto Salem e le sue zie, svampite ma simpaticissime? Per non parlare di Harvey, grande amore della splendida e giovanissima strega!

La serie tv è stata una delle prime a raccontare la “magia” nella vita quotidiana, mostrandoci la protagonista alle prese con i problemi di ogni giorno e spiegandoci, con semplicità e leggerezza, che per quanto facciamo non bastano degli “incantesimi” per risolverli. Ricordate la bellissima protagonista di “Sabrina, vita da strega”: oggi riconoscereste la splendida Melissa Joan Hart?

Melissa Joan Hart: riconoscereste oggi la “Sabrina” di “Sabrina, vita da strega”?

Sono molte le serie tv che ci hanno accompagnato nel corso della nostra infanzia e adolescenza. Basti pensare a “Dawson’s Creek” e ai suoi protagonisti, per passare poi il testimone a format come “The O.C.” o “Gossip Girl”. Tra questi non possiamo dimenticare “Sabrina, vita da strega”, un prodotto davvero orginale e strepitoso, sempre attuale. Basta pensare che da qualche anno Netflix ha riproposto le avventure dell’iconica strega in chiave più “dark” e moderna.

La protagonista della serie degli anni novanta, Melissa Joan Hart, è oggi una donna meravigliosa, madre di tre figli, che ha continuato a recitare. L’abbiamo ammirata tanto al cinema quanto in tv, basti pensare a “Ci mancava solo Nick” e “Melissa e Joey”. Siete curiosi di scoprire com’è diventata l’adorabile “Sabrina”? Ecco uno scatto pubblicato da lei stessa su Instagram.

Notate nulla di particolare? Ebbene sì, Melissa è in compagnia dell’attrice che interpretava la zia Zelda, Beth Broderick! Non trovate che siano entrambe splendide?