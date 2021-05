Sul proprio account Instagram Fedez si difende dall’accusa di omofobia in alcune sue canzoni: la spiegazione dei testi incriminati.

Fedez al centro della bufera in queste ore: in rete la polemica a seguito di quanto accaduto tra lui e la Rai ha avuto come conseguenza innumerevoli strascichi. I suoi detrattori sottolineano i concetti di alcune sue canzoni definendoli improntati sull’omofobia. Qualcosa decisamente in contrasto con le idee promosse dal rapper che al Concerto del Primo Maggio sul palco ha protestato contro la Lega proprio per tali atteggiamenti.

Secondo alcuni, il marito di Chiara Ferragni avrebbe sposato la causa dei diritti civili solo per un tornaconto personale. A dimostrazione di ciò, alcuni suoi testi del passato che conterrebbero frasi omofobe. Fedez si difende da tali accuse e pubblica un video sul suo profilo Instagram in cui risponde punto per punto.

Fedez si difende dalle accuse di omofobia: le sue parole

“Benvenuti nell’angolo ‘comprensione dei testi di Federico’”. Inizia così il video ironico pubblicato da Fedez su Instagram che mira a controbattere alle accuse rivoltegli. L’artista punzecchia la Lega anche sull’attenzione che secondo il partito Fedez non avrebbe dedicato ai lavoratori durante il suo discorso al concerto: “Visto che gli amici leghisti, sfruttando i loro grafici che sicuramente non saranno sottopagati perché loro rispettano i lavoratori, stanno facendo fare le grafiche con tutte le frasi omofobe di Fedez”.

Il cantante inizia poi ad analizzare il testo di una delle canzoni incriminate, “Faccio brutto”. “Piccola introduzione: “Faccio brutto” è una canzone che ironizza sul gangsta-rapper perché non so se si è notato ma io sono un babbo di min*** e quindi cercavo di stereotipare, di fare dell’ironia, sul rapper macho, il rapper che odia la polizia, il rapper che ostenta il denaro, il rapper a tratti anche omofobo. Quindi cosa faccio, prendo delle frasi cliché e subito dopo inserisco una frase che ridicolizza il tutto”, spiega.

