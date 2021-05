Ilary Blasi per la quattordicesima puntata de l’Isola dei Famosi ha scelto scarpe di lusso: vi sveliamo i dettagli del look scelto dalla conduttrice!

Ieri sera, lunedì 3 maggio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il primo appuntamento della settimana ha regalato sorprese e colpi di scena: Gilles Rocca, prima di abbandonare definitivamente il reality, ha avuto uno scontro acceso con Tommaso Zorzi! Abbiamo assistito alla prova del fuoco di Ignazio Moser il quale ha registrato un nuovo record! In tanti però, oltre a seguire il percorso dei naufraghi, ha fatto caso al look strabiliante di Ilary Blasi. La conduttrice per ogni serata sceglie abiti pazzeschi: nella quattordicesima puntata a catturare l’attenzione non solo l’abito, anche le calzature! Vi sveliamo tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sceglie il lusso: avete visto le scarpe che indossava ieri?

Ilary Blasi ha conquistato ancora una volta il cuore di tutti. La conduttrice de l’Isola dei Famosi ieri, lunedì 3 maggio, ha regalato la sua bellezza ed eleganza in diretta su Canale 5.

Siete curiose di scoprire qualche dettaglio sul look della Blasi vero? Il suo abito color ocra, così luminoso, è firmato Rhea Costa. Il monospalla lungo con morbidi drappeggi sul corpetto ed in vita: non conosciamo il valore del capo ma abiti simili, dello stesso brand, costano intorno ai 1600 euro.

Ma chi ha notato le scarpe che ha indossato la conduttrice? La Blasi questa volta si è davvero superata! L’attenzione del pubblico è finita sulle gambe di Lady Totti, coperte da una rete color nude, davvero originale. La verità è però un’altra: quelle indossate da Ilary non erano calze bensì scarpe! Gli stivali realizzati come se fossero una calza portano la firma di ‘La Silla’. Conoscete il valore? Gli stivali ‘Gilda’ di La Silla costano 3300 euro! Vi mostriamo la foto pubblicata da Ilary nelle sue IG story: