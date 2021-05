Prosegue da quasi due mesi l’avventura di Awed a L’Isola dei Famosi e lo youtuber napoletano è molto dimagrito: ricordate com’era prima?

E’ uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione de L’Isola dei Famosi: Awed, all’anagrafe Simone Paciello, riempie le giornate degli altri naufraghi con la sua ironia tutta partenopea. Memorabili ad ogni puntata, le clip sui corteggiamenti messi in atto nei confronti delle donne a Cayo Cochinos.

Brillante, arguto e spiazzante, Awed sta conquistando una bella fetta di pubblico anche per essere forse l’unico a reagire meglio ai disagi imposti dal gioco. Primo tra questi disagi è sicuramente la fame, per la quale molti dei suoi compagni si lamentano parecchio. Per il giovane youtuber invece, la migliore risposta sembra essere l’umorismo e chissà che non si riveli la sua carta vincente alla fine. C’è comunque da ammettere che il poco cibo non è privo di effetti: Awed è visibilmente dimagrito da quando è sull’isola. Voi ricordate com’era prima?

L’Isola dei Famosi, Awed dimagrito: cambiamento incredibile

Proprio durante la puntata di ieri sera Awed è stato protagonista di una clip molto emozionante in cui lo si vedeva parlare del suo lavoro insieme a Matteo Diamante. I due giovani si sono confrontati sulle reciproche esperienze e sulle critiche che vengono rivolte spesso ai ragazzi che lavorano sul web.

Awed e Matteo si sono commossi nel ripensare alle difficoltà affrontate lungo il cammino. Tornando al dimagrimento di Simone, dalle foto postate sul suo profilo Instagram prima della partecipazione a L’Isola dei Famosi si può notare il cambiamento sorprendente del suo fisico. Confrontando lo scatto che vi mostriamo, dove appare con spalle larghe e addominali in evidenza, noterete quanto la fame e la fatica fisica abbia cambiato il suo aspetto.

Resta comunque un bel ragazzo e siamo certi che una volta terminata l’esperienza honduregna tornerà ad essere quello di prima.