Isola dei Famosi, inaspettata richiesta di Ilary Blasi: scatta il bacio in diretta

Isola, Ilary Blasi ha stampato un bel bacio a Jeda: i due erano separati dal plexiglass, guardate cosa è successo in diretta!

Ieri, lunedì 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Sorprese e colpi di scena, come sempre, non sono mancati! Gilles Rocca ha abbandonato definitivamente il gioco: è stato eliminato dal televoto ed ha scelto di non accettare la ‘seconda possibilità’ offerta dal reality. Abbiamo visto Elisa Isoardi, in diretta, che dopo il piccolo problema all’occhio è tornata in tv! Tra gli episodi della serata che hanno fatto chiacchierare di più, c’è senz’altro quello che riguarda Ilary Blasi e Jeda! Parliamo della conduttrice e del fidanzato di Vera Gemma, presente in studio. Ecco cosa è successo!

Isola dei Famosi, l’inaspettata richiesta di Ilary Blasi: scatta il bacio in diretta

Ormai, per Ilary Blasi, Jeda è diventato una vera ossessione! La conduttrice spesso scherza con il fidanzato di Vera Gemma, sempre presente in studio. Proprio ieri, lunedì 3 maggio, durante la diretta de l’Isola dei Famosi, è successo qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato!

Ilary Blasi ha invitato Jeda a prendere un aperitivo insieme, senza mariti e fidanzate. In maniera scherzosa, ancora, la conduttrice ha chiesto a Jeda un bacio. Attraverso il plexiglass che separa le persone, così come prevedono le norme anti Covid, i due si sono scambiati un bacio!

Ilary Blasi saluta Jedà, si mette d’accordo per fare un aperitivo insieme e lo bacia #isola pic.twitter.com/6N11MS8BB0 — isola out of context (@oocisola) May 3, 2021

La scena ha chiaramente fatto sorridere tutti! Come avrà reagito Totti? Si scherza, il marito della conduttrice conoscerà senz’altro la sua dolce metà: simpatica e divertente, Ilary è davvero unica!

I 40 anni

Solo pochi giorni fa la Blasi ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. Lady Totti ha ricevuto tante sorprese, regali ed un messaggio commovente da parte della sua dolce metà. “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa,ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio” ha scritto Totti sul suo canale Instagram per la sua Ilary.