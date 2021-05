Isola dei Famosi, “Non si permettesse!”: lite accesa tra le due naufraghe dopo la puntata in onda ieri sera.

Ieri, lunedì 3 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dalla lite super accesa tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Non sono mancate, poi, le difficili prove di resistenze, per consegnare ricompense ai naufraghi o per eleggere il leader. E, a fine puntata, le tanto temute nomination. A finire al televoto sono stati quattro concorrenti: due scelti dal gruppo e due dai leader. Ed è stata la nomination del leader degli arrivisti, Isolde Kostner, a non essere stata accolta al meglio…Dopo la puntata, è scoppiata una discussione davvero accesa. Scopriamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, “Non si permettesse!”: lite accesa Emanuela Tittocchia e Isolde dopo la puntata

Le liti all’Isola dei Famosi sono ormai all’ordine del giorno. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi non mancano mai. Tra i motivi che scatenano più scontri c’è sicuramente quello relativo alle nomination. In particolare, dopo la puntata di ieri, a scontrarsi sono state Isolde ed Emanuela Tittocchia. Quest’ultima non ha gradito la motivazione per la quale la leader ha scelto di nominarla: secondo Isolde infatti Emanuela è poco pratica per la vita sull’isola.

“Ognuno fa il suo, lei magari è più brava visto che è una sportiva e va a prendere la legna, ma non parla mai. È iniziata a parlare grazie a me quando è arrivata qua, perché è uno scarto dell’altro gruppo, non si permettesse di dire una cosa del genere!”, queste le parole della Tittocchia, durante uno sfogo con gli altri compagni.

Dopo, la naufraga si confronta con Isolde, chiedendole chiarimenti sulla motivazione: “Per sopravvivere sull’isola c’è bisogno di fare tanti lavori”, spiega la Kostner, che sottolinea come la Tittocchia non sia particolarmente pratica con le varie attività, come la pesca. “E gli altri cosa fanno?”, ribatte Emanuela, che poi si allontana spiegando di non voler più parlare con lei e di non accettare questa motivazione. Insomma, gli animi sono sempre più accesi in Honduras! Chi la spunterà?