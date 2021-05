Luana D’Orazio, chi era la 22enne morta in un incidente sul lavoro a Prato

Chi era Luana D’Orazio, la giovane donna morta in un incidente sul lavoro all’età di 22 anni.

Questa mattina una notizia terribile si è diffusa, una giovane donna è morta dopo un incidente sul lavoro: Luana D’Orazio è rimasta incastrata in in macchinario di un’azienda tessibile. La giovane aveva 22 anni, ed è scomparsa lasciando un bimbo di appena 5 anni.

L’incidente è avvenuto a Montemurlo, in provincia di Prato. Adesso, la procura ha aperto un’inchiesta, iscrivendo due persone nel registro degli indagati. Purtroppo, una notizia terribile che nessuno mai avrebbe voluto apprendere. Si tratta dell’ennesima vittima sul posto di lavoro.

Luana D’Orazio, morta in un incidente sul lavoro: chi era la giovane donna

Luana D’Orazio è la giovane donna morta sul lavoro, in seguito ad un incidente. La ragazza è rimasta impigliata in un macchinario dell’azienda tessile. Luana aveva 22 anni, e lascia un bimbo di 5 anni. La donna viveva a Pistoia con la sua famiglia, insieme al suo bambino. Su instagram, Luana si mostra sorridente, in diversi scatti pubblicati.

Dalle notizie rinvenute, aveva partecipato in passato come comparsa nel film Se son rose, del 2018, e proprio sui social, a tal riguardo, è stata pubblicata l’immagine con le attrici, Claudia Pandolfi ed Eleonora di Miele, e anche con Leonardo Pieraccioni. Da quanto si apprende, la giovane era molto contenta di questo piccolo ‘ruolo’, e sul web, è anche comparsa la foto insieme all’attore.

Adesso, sul caso, indaga la procura di Prato. Due persone sono iscritte nel registro degli indagati. Purtroppo, Luana è solo una delle tante vittime, dato che, Sono ormai tantissime le persone che perdono la vita mentre sono intenti sul posto di lavoro, e le cause sono diverse.